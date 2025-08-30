LOADING...
होम / खबरें / ऑटो की खबरें / एथर ने EL प्लेटफॉर्म से उठाया पर्दा, देगा वॉयस तकनीक और फास्ट चार्जिंग 
एथर ने कम्युनिटी डे 2025 पर कई नए उत्पादों से पर्दा उठाया है (तस्वीर: एक्स/@tanishqkhare7)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Aug 30, 2025
03:00 pm
क्या है खबर?

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता एथर एनर्जी ने बेंगलुरु में अपने वार्षिक कम्युनिटी डे 2025 आयोजन में नए EL प्लेटफॉर्म से पर्दा उठाया दिया है, जो भविष्य के स्कूटरों का बेस बनेगा। यह वाहन आर्किटेक्चर लागत और असेंबली समय में कटौती करते हुए विभिन्न सेगमेंट में कई स्कूटर्स के विकास को सक्षम बनाता है। इसके अलावा भविष्य के डिजाइन कॉन्सेप्ट, मौजूदा लाइनअप के अपडेट, नए फीचर्स के साथ एथर स्टैक 7 और मोटो-स्कूटर कॉन्सेप्ट रेडक्स भी प्रदर्शित किया।

डिजाइन 

नया होगा स्कूटर का डिजाइन 

मौजूदा एथर 450 सीरीज के एल्युमीनियम फ्रेम के विपरीत इसे एक मॉड्यूलर यूनिबॉडी फ्रेम के रूप में डिजाइन किया गया है, जिससे एथर मैक्सी स्कूटर और कम्यूटर से लेकर पेपी, शहरी-केंद्रित मॉडल तक कई प्रकार के मॉडल बना सकते हैं। 26 लाख किलोमीटर के फील्ड डाटा पर आधारित EL प्लेटफॉर्म में एक नया चेसिस, पावरट्रेन और नए डिजाइन वाले इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। यह एडवांस इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम (AEBS) और बेहतर एकीकृत ऑनबोर्ड चार्जिंग सुविधा से लैस है।

असेंबली 

तेजी से होगा स्कूटरों का निर्माण 

नया EL प्लेटफॉर्म 2kWh से 5kWh तक के बैटरी पैक साइज को सपोर्ट करता है। नया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होने वाले पुर्जों की संख्या को आसान बनाता है, जिससे लागत कम करने में मदद मिलेगी। कंपनी का दावा है कि यह प्लेटफॉर्म एथर 450 और रिज्टा जितना ही टिकाऊ होगा, लेकिन असेंबल करने में 15 प्रतिशत और सर्विसिंग दोगुनी तेज होगी। इस प्लेटफॉर्म का व्हीलबेस लंबा है और यह 12-इंच और 14-इंच के पहियों को सपोर्ट करता है।

सॉफ्टवेयर 

मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट 

एथर का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपग्रेड एथरस्टैक 7.0 बातचीत के एक नए माध्यम के रूप में वॉयस तकनीक को पेश करता है। राइडर नेविगेशन, टायर अपडेट और गड्ढों या दुर्घटना की पूर्व-सूचना के लिए अपनी भाषा कमांड का उपयोग कर सकते हैं। यह अपडेट नई पार्कसेफ और लॉकसेफ सुविधाओं के साथ सुरक्षा को भी बढ़ाता है। एथर ने 6 किलोवाट का फास्ट चार्जर पेश किया है, जो मौजूदा चार्जर से आकार में आधा और दोगुनी चार्जिंग स्पीड देता है।

सुरक्षा 

स्कूटरों में मिलेंगे बेहतर सुरक्षा फीचर 

इसके अलावा 2025 एथर 450 एपेक्स में इनफिनिट क्रूज, भारतीय सड़कों के लिए डिजाइन किया गया एक नया क्रूज कंट्रोल सिस्टम शामिल है। राइडर्स को सिटीक्रूज, हिल कंट्रोल और क्रॉल कंट्रोल मोड मिलते हैं, जो लंबी राइड्स और चढ़ाई/उतराई में नेविगेशन को आसान बनाते हैं। रिज्टा Z फैमिली स्कूटर अब टचस्क्रीन डैशबोर्ड, इको मोड और नए टेराकोटा रेड रंग के साथ आता है। मौजूदा मालिकों को टचस्क्रीन और इको मोड सक्षम करने वाले OTA अपडेट मिलेंगे।