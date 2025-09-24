सुजुकी हायाबुसा 1 लाख रुपये से ज्यादा हुई महंगी, जानिए कितने बढ़े दाम 

LOADING...
सुजुकी हायाबुसा GST दरों में बदलाव के कारण महंगी हो गई है (तस्वीर: सुजुकी मोटरसाइकिल)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Sep 24, 2025
07:11 pm
क्या है खबर?

GST दरों में बदलाव के चलते सुजुकी मोटरसाइकिल भारत ने अपनी बड़ी बाइक्स की कीमत में इजाफा कर दिया है। कटाना के बंद होने के साथ भारत में उसके बड़ी बाइक पोर्टफोलियो में अब हायाबुसा, V-स्ट्रॉम 800DE और GSX-8R मौजूद हैं। उसके सबसे महंगे मॉडल सुजुकी हायाबुसा पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इसकी कीमत 1.16 लाख रुपये बढ़ने के बाद अब 16.90 लाख रुपये से 18.06 लाख रुपये पर पहुंच गई है।

बिक्री 

हायाबुसा ने पिछले साल दर्ज की थी सबसे ज्यादा बिक्री 

पिछला साल लोकप्रिय हायाबुसा बाइक ने एक मील का पत्थर स्थापित किया था। वित्त वर्ष 2025 में इसने 511 बिक्री दर्ज की थी, जो भारत में अपनी शुरुआत के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री है। हायाबुसा 1,000-1,600cc सेगमेंट में भी दबदबा बनाए हुए है और वित्त वर्ष 2025 में इसकी 57 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी रही है। संशोधित GST दरों के कारण कीमत बढ़ने से चालू वित्त वर्ष में इसकी बिक्री थोड़ी धीमी हो सकती है।

कीमत वृद्धि 

इन मॉडल्स के भी बढ़े दाम

दोपहिया वाहन निर्माता ने V-स्ट्रॉम 800DE और GSX-8R की कीमतों में भी बढ़ोतरी की है, हालांकि हायाबुसा जितनी ज्यादा नहीं हुई है। V-स्ट्रॉम की कीमत अब 71,000 रुपये बढ़कर 11.01 लाख रुपये हो गई है, जबकि जिक्सर की कीमत 64,000 रुपये बढ़ने के बाद 9.89 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) हो गई है। इस साल की शुरुआत में तीनों बाइक्स को OBD2B उत्सर्जन नियमों के अनुरूप अपडेट किया गया था, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया।