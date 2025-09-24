सुजुकी हायाबुसा 1 लाख रुपये से ज्यादा हुई महंगी, जानिए कितने बढ़े दाम 

बिक्री

हायाबुसा ने पिछले साल दर्ज की थी सबसे ज्यादा बिक्री

पिछला साल लोकप्रिय हायाबुसा बाइक ने एक मील का पत्थर स्थापित किया था। वित्त वर्ष 2025 में इसने 511 बिक्री दर्ज की थी, जो भारत में अपनी शुरुआत के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री है। हायाबुसा 1,000-1,600cc सेगमेंट में भी दबदबा बनाए हुए है और वित्त वर्ष 2025 में इसकी 57 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी रही है। संशोधित GST दरों के कारण कीमत बढ़ने से चालू वित्त वर्ष में इसकी बिक्री थोड़ी धीमी हो सकती है।