अप्रिलिया SR-GP रेप्लिका 175 एडिशन भारत में लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत 

फीचर

इन सुविधाओं से लैस है स्कूटर

अप्रिलिया SR-GP रेप्लिका में ब्लैक रंग के अलॉय व्हील्स के रिम चैनल पर रेड रंग की पट्टी है, जो मोटरस्पोर्ट का टच देती है। स्कूटर में चौड़ा हैंडलबार और एक्टिव राइडिंग स्टांस बेहतर नियंत्रण में मदद करते हैं, जबकि 14-इंच के अलॉय व्हील्स खास टायर्स में लिपटे हैं, जो हर तरह के रास्तों पर आसानी से दौड़ते हैं। इसमें 5.5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आगे टेलिस्कोपिक फोर्क्स, पीछे मोनोशॉक, सिंगल-चैनल ABS के साथ आगे डिस्क और पीछे ड्रम सेटअप है।