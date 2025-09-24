अप्रिलिया SR-GP रेप्लिका 175 एडिशन भारत में लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत
क्या है खबर?
अप्रिलिया ने भारतीय बाजार में अपने SR 175 स्कूटर का SR-GP रेप्लिका एडिशन लॉन्च किया है। यह सीमित संख्या में रेसिंग रंगों में उपलब्ध है। अप्रिलिया SR-GP रेप्लिका में RS-GP मोटोजीपी बाइक जैसा ही मैट ब्लैक बेस है, जिसमें रेड और परपल रंग के एक्सेंट भी शामिल हैं। इसमें अप्रिलिया का लोगो भी है, जो इसकी पूरी लंबाई में तिरछा फैला हुआ है। साथ ही मैट ब्लैक फुटबोर्ड और पिलियन ग्रैब रेल भी है।
फीचर
इन सुविधाओं से लैस है स्कूटर
अप्रिलिया SR-GP रेप्लिका में ब्लैक रंग के अलॉय व्हील्स के रिम चैनल पर रेड रंग की पट्टी है, जो मोटरस्पोर्ट का टच देती है। स्कूटर में चौड़ा हैंडलबार और एक्टिव राइडिंग स्टांस बेहतर नियंत्रण में मदद करते हैं, जबकि 14-इंच के अलॉय व्हील्स खास टायर्स में लिपटे हैं, जो हर तरह के रास्तों पर आसानी से दौड़ते हैं। इसमें 5.5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आगे टेलिस्कोपिक फोर्क्स, पीछे मोनोशॉक, सिंगल-चैनल ABS के साथ आगे डिस्क और पीछे ड्रम सेटअप है।
पावरट्रेन
स्कूटर देता है सबसे ज्यादा टॉर्क
स्कूटर में 174.7cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन लगा है, जो E20 ईंधन पर चलने में सक्षम है। इसकी खासियत 6,000rpm पर 14.14Nm का टॉर्क है, जो 175cc सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। यह आउटपुट बेहतर लो-एंड एक्सेलेरेशन और थ्रॉटल रिस्पॉन्स देता है। भारतीय बाजार में इसकी कीमत 1.23 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह स्टैंडर्ड मॉडल SR 175 hp-e की तुलना में 5,000 रुपये अधिक है। इसकी कीमत GST 2.0 दरें लागू होने के बाद 10,000 रुपये कम की गई थी।