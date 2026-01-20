स्कोडा काइलाक के 3 नए वेरिएंट लॉन्च, जानिए इनके फीचर्स और कीमत

स्कोडा काइलाक के क्लासिक प्लस ट्रिम के साथ 16-इंच अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जैसी शानदार सुविधाएं दी गई है। सुरक्षा के लिए ऑटो-डिमिंग IRVMs और रेन-सेंसिंग वाइपर्स स्टैंडर्ड रूप से मिलते हैं। मिड-लेवल सिग्नेचर प्लस वेरिएंट में रियर वॉशर और वाइपर के साथ-साथ ऑटोमैटिक वेरिएंट में पैडल शिफ्टर भी शामिल हैं। टॉप-स्पेक प्रेस्टीज प्लस में 6-तरफा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर सीट के साथ पेश कर रही है।

कीमत

कितनी है नई वेरिएंट्स की कीमत?

कीमत की बात करें तो काइलाक क्लासिक प्लस मैनुअल वेरिएंट की 8.25 लाख रुपये और ऑटोमैटिक वेरिएंट की 9.25 लाख रुपये है। सिग्नेचर प्लस मैनुअल वेरिएंट की कीमत 10.77 लाख रुपये और ऑटोमैटिक वेरिएंट की 11.77 लाख रुपये है। प्रेस्टीज प्लस मैनुअल वेरिएंट के लिए 11.99 लाख रुपये और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्प के लिए 12.99 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) है। प्रेस्टीज वेरिएंट से 6-वे पावर्ड फ्रंट सीट्स हटा दी है, जिससे इसकी कीमत 24,000 रुपये कम हो गई है।