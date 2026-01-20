स्कोडा ने कुशाक फेसलिफ्ट से उठाया पर्दा, जानिए क्या किए गए हैं बदलाव

स्कोडा ने भारतीय बाजार में कुशाक फेसलिफ्ट को पेश कर दिया है। इसके साथ ही गाड़ी के लिए बुकिंग भी खोल दी है। इसकी कीमत मार्च में घोषित होगी। नई स्कोडा कुशाक को 5 वेरिएंट- क्लासिक प्लस, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो में उपलब्ध कराया जाएगा। अपडेटेड मिडसाइज SUV में नया एक्सटीरियर डिजाइन, ज्यादा प्रीमियम केबिन, अतिरिक्त फीचर्स और एक नया ट्रांसमिशन विकल्प दिया है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा और मारुति ग्रैंड विटारा से होगा।

एक्सटीरियर एक्सटीरियर में किया गया है बदलाव कुशाक फेसलिफ्ट में स्कोडा की नई मॉडर्न सॉलिड डिजाइन को अपनाया है। इसमें आइब्रो स्टाइल DRL और L-आकार के सिग्नेचर वाली नई LED हेडलाइट्स हैं। गाड़ी सेगमेंटेड लाइट बार से जुड़ी ग्रिल, नया फ्रंट बंपर, कोणीय सिल्वर स्किड प्लेट से लैस है। इसके अलावा 16 से 17-इंच के नए अलॉय व्हील्स, कनेक्टेड LED लाइट बार और सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स दिए हैं। मोंटे कार्लो ट्रिम में ग्रिल पर 2 लाल धारियां, ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स और विशेष बैज मिलते हैं।

रंग विकल्प इंटीरियर को दिया है प्रीमियम लुक स्कोडा ने 3 नए रंग विकल्प- चेरी रेड, शिमला ग्रीन और स्टील ग्रे भी जोड़ें हैं। फेसलिफ्टेड कुशाक की लंबाई 4,229mm है, जो पिछले मॉडल से 4mm अधिक है, जबकि चौड़ाई, ऊंचाई और व्हीलबेस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बूट स्पेस 385-लीटर से बढ़कर 491-लीटर हो गया है। इंटीरियर में पहले से कहीं अधिक प्रीमियम केबिन देखने को मिलता है। प्रेस्टीज ट्रिम में ब्लैक और बेज रंग का कॉम्बिनेशन है, जबकि मोंटे कार्लो में क्रिमसन कलर स्कीम दी है।

फीचर इन फीचर्स से लैस है नई कुशाक SUV में नया 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इसमें ड्यूल-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और पैनोरमिक सनरूफ मिलती है। बेस वेरिएंट में इलेक्ट्रिक सनरूफ स्टैंडर्ड फीचर और सेगमेंट में पहली बार रियर सीट मसाज फंक्शन दिया है। इसके अलावा वेंटिलेशन के साथ 6-तरफा पावर्ड फ्रंट सीट्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर, लेदरेट सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम और वायरलेस चार्जिंग पैड शामिल हैं। गूगल जेमिनी AI असिस्टेंट को इंफोटेनमेंट सिस्टम में एकीकृत किया है।

