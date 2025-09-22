स्कोडा कोडियाक का नया लाउंज वेरिएंट लॉन्च, जानिए फीचर और कीमत
क्या है खबर?
स्कोडा ने भारतीय बाजार में अपनी कोडियाक में अब लाउंज नामक एक नया एंट्री-लेवल वेरिएंट लॉन्च किया है। यह स्पोर्टलाइन और सेलेक्शन L&K वेरिएंट से नीचे है और 7 की बजाय 5 सीटों के साथ आता है। स्कोडा कोडियाक लाउंज में कुछ बाहरी और आंतरिक बदलाव किए हैं। साथ ही उच्च ट्रिम्स की तुलना में कम सुविधाएं हैं, लेकिन मैकेनिकली कोई परिवर्तन नहीं किया है। यह गाड़ी मून व्हाइट, मैजिक ब्लैक और ग्रेफाइट ग्रे रंग विकल्पों में उपलब्ध है।
फीचर
इन सुविधाओं से लैस है नया वेरिएंट
नई स्कोडा कोडियाक लाउंज में बाहर की तरफ सबसे बड़ा बदलाव 18-इंच के माजेनो अलॉय व्हील्स के साथ मैट डार्क क्रोम इंसर्ट हैं। लेटेस्ट कार के केबिन में ग्रे सुएडिया फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, पैनोरमिक सनरूफ, 10.25-इंच का वर्चुअल कॉकपिट, 10.4-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन मिररिंग, वायरलेस चार्जर, रियर सन ब्लाइंड्स और स्मार्ट डायल की सुविधा शामिल हैं। इसके अलावा, ऑल-LED लाइटिंग, टू-स्पोक मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, रूफ रेल्स, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कई USB-C चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स दिए हैं।
कीमत
कितनी है नए वेरिएंट की कीमत?
इसमें मौजूदा वेरिएंट्स के समान 2.0-लीटर, टर्बो-पेट्रोल, 4-सिलेंडर इंजन है। यह ट्रांसमिशन के लिए 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है। सुरक्षा के लिए यह गाड़ी 9 एयरबैग, ABS, EBD, ESC जैसी कई सुविधाओं से लैस है। सीटों की तीसरी पंक्ति की कमी के कारण बूट स्पेस 281-लीटर से बढ़कर 786-लीटर हो गया है। इस गाड़ी की कीमत 39.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जो स्पोर्टलाइन से 3.77 लाख और सेलेक्शन L&K ट्रिम से 5.97 लाख रुपये किफायती है।