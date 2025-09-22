स्कोडा कोडियाक लाउंज वेरिएंट 3 रंग विकल्पों में उपलब्ध होगा (तस्वीर: स्कोडा)

स्कोडा कोडियाक का नया लाउंज वेरिएंट लॉन्च, जानिए फीचर और कीमत

क्या है खबर?

स्कोडा ने भारतीय बाजार में अपनी कोडियाक में अब लाउंज नामक एक नया एंट्री-लेवल वेरिएंट लॉन्च किया है। यह स्पोर्टलाइन और सेलेक्शन L&K वेरिएंट से नीचे है और 7 की बजाय 5 सीटों के साथ आता है। स्कोडा कोडियाक लाउंज में कुछ बाहरी और आंतरिक बदलाव किए हैं। साथ ही उच्च ट्रिम्स की तुलना में कम सुविधाएं हैं, लेकिन मैकेनिकली कोई परिवर्तन नहीं किया है। यह गाड़ी मून व्हाइट, मैजिक ब्लैक और ग्रेफाइट ग्रे रंग विकल्पों में उपलब्ध है।