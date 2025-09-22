टाटा कारों पर इस महीने बड़ी बचत करने का मौका है (तस्वीर: टाटा मोटर्स)

टाटा कारों पर कीमत में कटौती के साथ छूट ऑफर, जानिए कितना मिलेगा फायदा

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों पर GST में बदलाव के कारण कीमतों में कटौती के साथ त्योहारी सीजन के चलते ऑफर की पेशकश की है। इससे टाटा कारों पर लगभग 2 लाख रुपये तक की बचत होगी। सबसे ज्यादा फायदा SUV माॅडल्स पर मिल रहा है। फेस्टिव ऑफर 30 सितंबर तक मान्य है। बता दें, सरकार 22 सितंबर से नए GST बदलाव लागू कर दिए हैं, जिसके कारण गाड़ियों पर टैक्स 28 से घटकर 18 फीसदी हो गया है।