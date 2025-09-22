टाटा कारों पर कीमत में कटौती के साथ छूट ऑफर, जानिए कितना मिलेगा फायदा
क्या है खबर?
टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों पर GST में बदलाव के कारण कीमतों में कटौती के साथ त्योहारी सीजन के चलते ऑफर की पेशकश की है। इससे टाटा कारों पर लगभग 2 लाख रुपये तक की बचत होगी। सबसे ज्यादा फायदा SUV माॅडल्स पर मिल रहा है। फेस्टिव ऑफर 30 सितंबर तक मान्य है। बता दें, सरकार 22 सितंबर से नए GST बदलाव लागू कर दिए हैं, जिसके कारण गाड़ियों पर टैक्स 28 से घटकर 18 फीसदी हो गया है।
SUVs
SUVs पर होगा सबसे ज्यादा फायदा
गाड़ियों पर छूट की बात करें तो टाटा नेक्सन, सफारी और हैरियर इस सूची में सबसे आगे हैं, जिनमें से प्रत्येक पर GST में कटौती और फेस्टिव ऑफर को मिलाकर लगभग 2 लाख रुपये की बचत हो रही है। नेक्सन पर GST में बदलावों के चलते लगभग 1.55 लाख रुपये की बचत हुई है, जबकि ऑफर के जरिए 45,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल रही है। सफारी और हैरियर खरीदार भी लगभग 1.9 लाख रुपये का लाभ पा सकते हैं।
हैचबैक
हैचबैक मॉडल्स पर कितनी होगी बचत?
कार निर्माता हैचबैक माॅडल्स पर भी छूट दे रही है। टाटा अल्ट्रोज की कीमत लगभग 1.76 लाख रुपये कम हो गई, जिसमें से 1.1 लाख से ज्यादा की बचत GST कटौती के कारण हुई है। टाटा पंच, टियागो और टिगोर जैसे मॉडल्स पर अच्छी-खासी बचत होगी। टियागो पर लगभग 1.2 लाख रुपये के लाभ मिलेंगे, जबकि टिगोर पर 1.11 लाख रुपये की छूट मिलेगी। इसके अलावा, टाटा कर्व भी लगभग 1 लाख रुपये से ज्यादा फायदे के साथ आएगी।