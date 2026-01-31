रेनो मिनी डस्टर को अगले साल लॉन्च किया जा सकता है (तस्वीर: एक्स/@SomChaterji)

रेनो मिनी डस्टर पर चल रहा काम, जानिए इसमें क्या कुछ मिलेगा

क्या है खबर?

रेनो ने हाल ही में नई जनरेशन की डस्टर से पर्दा उठाया है, जिसमें दमदार स्टाइल और प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी भारतीय बाजार में कई नए मॉडल लॉन्च करने जा रही है। इनमें से एक 4-मीटर से कम लंबाई वाली मिनी डस्टर होगी। उसके पोर्टफोलियो में सब-कॉम्पैक्ट SUV रेनो किगर पहले से ही उपलब्ध है, लेकिन इसकी बाजार हिस्सेदारी न के बराबर है। एक नया विकल्प पेश करके रेनो इस सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है।