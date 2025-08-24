प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मारुति E-विटारा असेंबली लाइन को करेंगे लॉन्च, 100 देशों में होगा निर्यात
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अगस्त को गुजरात के हंसलपुर स्थित मारुति सुजुकी के कारखाने में कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार E-विटारा की असेंबली लाइन को लॉन्च करेंगे। इससे इस इलेक्ट्रिक SUV का उत्पादन शुरू होगा। भारत में निर्मित मारुति E-विटारा का निर्यात जापान सहित 100 से ज्यादा देशों में किया जाएगा। इसके अलावा, मोदी अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान TDS लिथियम-आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का भी उद्घाटन करेंगे।
उपलब्धि
भारत बनेगा कंपनी का वैश्विक निर्माण केंद्र
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "मेक इन इंडिया की सफलता के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रधानमंत्री सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) E-विटारा को लॉन्च करेंगे।" भारत में निर्मित इन BEV का निर्यात यूरोप और जापान सहित 100 से अधिक देशों में किया जाएगा। इस उपलब्धि के साथ भारत अब सुजुकी के इलेक्ट्रिक वाहनों के वैश्विक निर्माण केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
देरी
भारत में लॉन्च करने में हो रही देरी
मारुति E-विटारा काे 2025 भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया था। इसको लगभग 7-8 महीने गुजर जाने के बाद भी कार निर्माता ने इसे भारतीय बाजार में लॉन्च नहीं किया है। ऐसा लगता है कि यहां बिक्री के लिए उपलब्ध कराने से पहले E-विटारा को यूरोप और जापान जैसे वैश्विक बाजारों में पेश किया जाएगा। इसे भारत में 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च किए जाने की संभावना है।