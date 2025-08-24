प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मारुति E-विटारा असेंबली लाइन को करेंगे लॉन्च, 100 देशों में होगा निर्यात

उपलब्धि

भारत बनेगा कंपनी का वैश्विक निर्माण केंद्र

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "मेक इन इंडिया की सफलता के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रधानमंत्री सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) E-विटारा को लॉन्च करेंगे।" भारत में निर्मित इन BEV का निर्यात यूरोप और जापान सहित 100 से अधिक देशों में किया जाएगा। इस उपलब्धि के साथ भारत अब सुजुकी के इलेक्ट्रिक वाहनों के वैश्विक निर्माण केंद्र के रूप में कार्य करेगा।