E20 पेट्रोल से माइलेज में आ सकती है 2-5 फीसदी की गिरावट, विशेषज्ञों ने किया दावा 

कारण

इस कारण आ सकती है गिरावट

एक विशेषज्ञ ने PTI को बताया, "पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल का कैलोरी मान कम होता है, इसलिए वाहन के प्रकार के आधार पर माइलेज में 2-5 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है।" एक अन्य इंजीनियर ने बताया कि E20-संगत वाहन ऐसे मिश्रणों के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन E20 के अनुकूल नहीं बनाए गए पुराने वाहनों में लंबे समय में गैस्केट, ईंधन रबर होज और पाइप धीरे-धीरे खराब हो सकते हैं, ये समस्याएं तुरंत नहीं होंगी।