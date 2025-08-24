E20 पेट्रोल से माइलेज में आ सकती है 2-5 फीसदी की गिरावट, विशेषज्ञों ने किया दावा
क्या है खबर?
देश में कुछ समय से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर चर्चाएं काफी जोरों पर है। इसको लेकर चल रही वाहना चालकों की दुविधाओं पर विराम लगाने के लिए सरकार ने स्पष्टीकरण भी जारी किया। अब 20 फीसदी इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20 पेट्रोल) को लेकर ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों ने नया दावा कर वाहना चालकों में माइलेज को लेकर चिंता पैदा करती है। उनका कहना है कि E20 के कारण ईंधन दक्षता में 2-5 फीसदी की गिरावट आ सकती है।
कारण
इस कारण आ सकती है गिरावट
एक विशेषज्ञ ने PTI को बताया, "पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल का कैलोरी मान कम होता है, इसलिए वाहन के प्रकार के आधार पर माइलेज में 2-5 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है।" एक अन्य इंजीनियर ने बताया कि E20-संगत वाहन ऐसे मिश्रणों के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन E20 के अनुकूल नहीं बनाए गए पुराने वाहनों में लंबे समय में गैस्केट, ईंधन रबर होज और पाइप धीरे-धीरे खराब हो सकते हैं, ये समस्याएं तुरंत नहीं होंगी।
स्पष्टीकरण
पेट्रोलियम मंत्रालय ने दिया था स्पष्टीकरण
इस महीने की शुरुआत में पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि E20 के कारण ईंधन दक्षता में भारी कमी आने की आलोचनाएं निराधार हैं। मंत्रालय ने कहा था, "E10 वाहनों में दक्षता में गिरावट मामूली रही है। कुछ निर्माताओं के वाहन 2009 से ही E20 के अनुकूल हैं। ऐसे वाहनों में ईंधन दक्षता में किसी भी गिरावट का सवाल ही नहीं उठता।" इसमें ईंधन दक्षता में गिरावट की प्रतिशत का उल्लेख नहीं किया गया था।