नया हेलमेट खरीदने से पहले रखें इन बातों का ध्यान, वरना हो जाएगा नुकसान 

नया हेलमेट खरीदना कई लोगों के लिए सबसे आसान काम हो सकता है। वो फुटपाथ पर बैठे विक्रेता के पास जाकर सबसे सस्ता हेलमेट खरीद लेंगे। जिनको अपनी जान की परवाह है, वो ऐसा नहीं करेंगे। एक सही हेलमेट का चयन करना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए कई पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। आइए जानते हैं एक उपयुक्त हेलमेट चुनने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है।

सर्टिफिकेशन खरीदने से पहले जरूर देखें सर्टिफिकेशन हेलमेट सर्टिफिकेशन: भारत में केवल ISI-प्रमाणित हेलमेट ही कानूनी तौर पर बेचे जा सकते हैं। इनका परीक्षण ISI ब्यूरो द्वारा किया जाता है, जो इनकी मजबूती का प्रमाण होता है। हेलमेट पर लगे स्टिकर को ध्यान से देखें। कीमत और बजट: हेलमेट आपके सिर के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इसकी कीमत आपको बहुत ज्यादा नहीं चुकानी चाहिए। आपको हेलमेट के लिए सोच-समझकर बजट बनाना होगा। इनकी कीमत 1,500 रुपये से शुरू होकर 1 लाख रुपये तक जाती है।

लाइफ कितने समय बाद नहीं रहता उपयोगी? हेलमेट की आयु आमतौर पर 3-5 साल के बीच होती है, जिसके बाद आपको उसे फेंक देना चाहिए। समय के साथ यह आपके सिर की सुरक्षा करने की क्षमता खो देता है। देखने में तो ठीक-ठाक लगता है, लेकिन इसका आवरण और अंदर की फोम लाइनर समय के क्षतिग्रस्त हो जाती है और अंदर की गद्दी अपनी नमी सोखने के गुण खो देती है। ऐसे में ज्यादा महंगा हेलमेट नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इसे छोड़ने पर आपको परेशानी होगी।

प्रकार कितनी तरह के होते हैं हेलमेट? बजट तय करने के बाद आपको अपनी राइडिंग स्टाइल के अनुसार सही प्रकार का हेलमेट चुनना होगा। सामान्य सड़कों पर राइडिंग के लिए फुल-फेस हेलमेट का उपयोग होता है। वाइजर या बिना वाइजर वाले एडवेंचर हेलमेट आते हैं, जो ऑफ-रोडिंग के लिए होते हैं। इसके अलावा, मॉड्यूलर और ओपन-फेस/हाफ-फेस हेलमेट भी होते हैं, लेकिन ये सिर को पूरी सुरक्षा नहीं देते। हेलेमेट सबसे खराब थर्मोप्लास्टिक या पॉलीकार्बोनेट, बेहतर फाइबरग्लास और सबसे अच्छे अरामिड या कंपोजिट फाइबर से बने होते हैं।