कोहरे में कार चलना हो सकता है खतरनाक, डिफॉगर बनाता है सुरक्षित
सर्दियों में कार की विंडशील्ड और खिड़कियों पर धुंध जमा होना आम बात है, जो ड्राइविंग में दिक्कत पैदा करता है। ऐसे में चालकों को बार-बार गाड़ी रोककर शीशों को कपड़े से साफ करते देखा होगा, लेकिन यह कड़ाके की ठंड के दौरान काफी मुश्किल होता है। इस समस्या से निपटने के लिए अब कंपनियां गाड़ियों में डिफॉगर की सुविधा देती है, जो कोहरे के कारण होने वाले हादसे रोकता है। आइये जानते हैं डिफाॅगर कैसे काम करता है।
क्या होता है डिफॉगर?
सर्दी में बाहर का तापमान कम होने और गाड़ी के अंदर का अधिक होने के कारण शीशों पर धुंध जमा हो जाती है। इसे साफ करने के लिए आगे-पीछे की विंडशील्ड पर डिफॉगर लगे होते हैं। आगे वाला डिफॉगर कार के वेंट के जरिए विंडस्क्रीन पर गर्म हवा उड़ाकर काम करता है, जिससे शीशे की धुंध हट जाती है। पीछे के डिफॉगर में इलेक्ट्रिक हिटिंग एलिमेंट बिजली प्रवाहित होने पर गर्म होकर धुंध को भाप बनाकर उड़ा देते हैं।
इस तरह करें उपयोग
फ्रंट डिफॉगर का उपयोग करना काफी आसान है, जो मॉडल के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है। सबसे पहले अपनी कार को स्टार्ट करें और इसके बाद डिफाॅगर को एक्टिव कर दें। इसके बाद AC के फैन की गति और तापमान को एडजेस्ट करें और इस दौरान एयर रीसर्कुलेशन मोड का स्विच बंद कर दें। पिछली विंडशील्ड के डिफॉगर को चालू करने के बाद कुछ मिनट प्रतीक्षा करें और धुंध छटने के बाद मैनुअल रूप से बंद कर दें।
क्या हैं आगे-पीछे के डिफाॅगर के फायदे?
आगे की तरफ का डिफॉगर सुरक्षित ड्राइविंग के लिए बेहद जरूरी फीचर है। कोहरा और धुंध सड़क का दृश्य धुंधला कर सकती है, जिससे हादसा होने की संभावना रहती है। फ्रंट डिफॉगर यह सुनिश्चित करता है कि ड्राइवर को हमेशा आगे की सड़क का स्पष्ट और निर्बाध दृश्य मिले। चालक के लिए जितनी जरूरी आगे का स्पष्ट दृश्य होता है, उतना ही पीछे का दृश्य महत्वपूर्ण होता है। रियर डिफॉगर का उपयोग ड्राइविंग के साथ-साथ पार्किंग को सुरक्षित बनाता है।