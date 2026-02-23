नई स्कोडा कुशाक को जनवरी में लॉन्च किया गया था (तस्वीर: स्कोडा)

नई स्कोडा कुशाक का चाकन प्लांट में शुरू हुआ उत्पादन, जानिए कब शुरू होगी डिलीवरी

क्या है खबर?

स्कोडा ने पुणे के चाकन स्थित अपने प्लांट में अपडेटेड कुशाक का उत्पादन शुरू कर दिया है। जनवरी लॉन्च हुई यह SUV मार्च से ग्राहकों तक पहुंचने लगेगी। कंपनी का कहना है कि डिलीवरी से पहले ही इसे जबरदस्त बुकिंग मिली है। स्कोडा कुशाक का निर्माण कार निर्माता के 'मेक इन इंडिया, फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड' विजन के तहत जारी है। इस SUV ने समूह की 2025 की कुल 1.17 लाख बिक्री में अहम योगदान दिया है।