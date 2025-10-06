नई महिंद्रा बोलेरो नियो और बोलेरो लॉन्च, कॉस्मेटिक बदलावों के साथ मिले नए फीचर 

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने नई बोलेरो नियो और बोलेरो फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है। दोनों SUVs में कई कॉस्मेटिक बदलावों के साथ नए फीचर पेश किए हैं, लेकिन आकार पहले के समान ही रखा है। गाड़ियों में कोई तकनीकी बदलाव नहीं किया है, लेकिन नई राइडफ्लो तकनीक से बेहतर प्रदर्शन के लिए सस्पेंशन को ट्यून किया गया है। कार निर्माता ने इसके साथ बोलेरो नियो में एक नया टॉप-स्पेक N11 ट्रिम और बोलेरो में B8 भी पेश किया है।

बोलेरो नियो बोलेरो नियो में क्या किया है बदलाव? बोलेरो नियो में नई ग्रिल के साथ नया फ्रंट, क्रोम एम्बेलिशमेंट के साथ हॉरिजॉन्टल स्लैट्स हैं, जो थोड़ा प्रीमियम टच देते हैं। नए N11 वेरिएंट में दो नए रंग विकल्प- जींस ब्लू और कंक्रीट ग्रे, नए 16-इंच अलॉय व्हील्स के साथ ड्यूल-टोन पेंट विकल्प और इंटीरियर में लूनर ग्रे थीम है, जबकि निचले ट्रिम में गहरा मोका ब्राउन शेड है। इसके अलावा एक USB-C चार्जिंग पोर्ट, N10 और N11 वेरिएंट में 8.9-इंच की टचस्क्रीन के साथ रियर-व्यू कैमरा भी है।

बोलेरो फेसलिफ्ट बोलेरो फेसलिफ्ट में मिले ये नए फीचर महिंद्रा बोलेरो के फेसलिफ्ट मॉडल में बिल्कुल नया पेंट शेड स्टील्थ ब्लैक दिया गया है, जो सभी ट्रिम में उपलब्ध है। इसमें अब नए डिजाइन की ग्रिल के साथ नए क्रोम हाइलाइट्स भी शामिल हैं। बोलेरो के लिए एक नया टॉप-स्पेक B8 वेरिएंट पेश किया है, जिसमें डायमंड-कट अलॉय व्हील, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, USB-C चार्जिंग पोर्ट, लेदरेट सीट कवर और बेहतर सीट कुशनिंग दी है। इसके अलावा, अब नए फॉगलैंप और डोर में बॉटल होल्डर भी मिलता है।