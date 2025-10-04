नई हुंडई वेन्यू 4 नवंबर को होगी लॉन्च, जानिए क्या मिलेंगे बदलाव 

एक्सटीरियर

बाहर क्या मिलेंगे बदलाव?

नई हुंडई वेन्यू में मेश ग्रिल की जगह हॉरिजॉन्टल बार्स का एक सेट होगा, जो आगे की तरफ पूरी चौड़ाई में फैले हुए हैं, जिससे इस 5-सीटर SUV का लुक और भी दमदार होगा। क्रेटा और अल्काजार से प्रेरित स्टाइलिंग के साथ फ्रंट में वर्टिकल स्टैक्ड हेडलाइट्स हैं, जो पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा चौकोर लुक देते हैं। इसके अलावा C-आकार की LED DRLs, साइड पैनल, 16-इंच के अलॉय व्हील्स, पीछे बंपर, टेलगेट, टेललैंप क्लस्टर और स्पॉइलर नए होंगे।