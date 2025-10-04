नई हुंडई वेन्यू 4 नवंबर को होगी लॉन्च, जानिए क्या मिलेंगे बदलाव
क्या है खबर?
दक्षिण कोरियाई हुंडई मोटर कंपनी ने भारत में अपनी अगली जनरेशन की वेन्यू को 4 नवंबर को लॉन्च करने की पुष्टि कर दी है। इसे त्योहारी सीजन में ग्राहकों को लुभाने की रणनीति माना जा रहा है। आगामी हुंडई वेन्यू में सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बदलाव इसका अपडेट फ्रंट डिजाइन होगा। साथ ही गाड़ी के इंटीरियर में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, स्कोडा काइलाक, टाटा नेक्सन और महिंद्रा XUV3XO को टक्कर देगी।
एक्सटीरियर
बाहर क्या मिलेंगे बदलाव?
नई हुंडई वेन्यू में मेश ग्रिल की जगह हॉरिजॉन्टल बार्स का एक सेट होगा, जो आगे की तरफ पूरी चौड़ाई में फैले हुए हैं, जिससे इस 5-सीटर SUV का लुक और भी दमदार होगा। क्रेटा और अल्काजार से प्रेरित स्टाइलिंग के साथ फ्रंट में वर्टिकल स्टैक्ड हेडलाइट्स हैं, जो पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा चौकोर लुक देते हैं। इसके अलावा C-आकार की LED DRLs, साइड पैनल, 16-इंच के अलॉय व्हील्स, पीछे बंपर, टेलगेट, टेललैंप क्लस्टर और स्पॉइलर नए होंगे।
इंटीरियर
ऐसा होगा गाड़ी का इंटीरियर
आगामी वेन्यू में नया डैशबोर्ड लेआउट, सेंटर कंसोल और स्टीयरिंग व्हील और अपडेटेड अपहोल्स्ट्री विकल्प भी मिल सकते हैं। इसके अलावा बड़ा टचस्क्रीन, ड्यूल-पैन सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और लेवल-2 ADAS की सुविधा होंगी। गाड़ी में 1.2-लीटर पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के विकल्प होंगे, जबकि ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड ड्यूल क्लच ऑटो और 6-स्पीड ऑटोमैटिक की सुविधा होगी। इसकी कीमत मौजूदा मॉडल की शुरुआती 7.26 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से अधिक होगी।