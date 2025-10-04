मासेराती ने अपनी MC पुरा सुपरकार को भारत में किया लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत
मासेराती ने भारतीय बाजार में अपनी मिड-इंजन सुपरकार MC पुरा को लॉन्च कर दिया है। इसे कूपे और सिएलो कन्वर्टिबल वेरिएंट में पेश किया है। यह MC20 सुपरकार का एडवांस वर्जन बताई जा रही है। MC पुरा का आकार MC20 से लिया गया है, लेकिन आगे और पीछे के हिस्से में कुछ डिजाइन बदलाव किए गए हैं। दमदार इंजन के साथ सिएलो मॉडल 3 सेकेंड में 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि कूपे को 2.9 सेकेंड लगते हैं।
मासेराती MC पुरा में MC20 की तुलना नई ग्रिल है, जिसमें गहरे रंग का फ्रेम और पहले से ज्यादा आक्रामक लुक है। इसके अलावा, फ्रंट स्प्लिटर के डिजाइन में भी बदलाव किया गया है, जबकि हेडलाइट्स के नीचे लगे एयर इनटेक भी ज्यादा उभरे हुए हैं। इसी तरह आकर्षक लुक देने के लिए रियर बंपर में भी थोड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें बटरफ्लाई विंग डोर, कार्बन फाइबर मोनोकॉक चेसिस और कन्वर्टिबल वर्जन के लिए रिट्रैक्टेबल ग्लास रूफ शामिल हैं।
MC पुरा के केबिन में लेजर-एच्ड अल्केन्टारा अपहोल्स्ट्री है, जिसमें असमान खड़ी धारियां हैं। इसके अलावा, सीट डिजाइन भी नया है और इसमें दो तरफा बैकिंग है, जो लाल और नीले रंगों के साथ लेयर्ड लुक देती है। इस सुपरकार में 3.0-लीटर, V6 टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो 630hp की पावर और 720Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है। इसके दोनों मॉडल्स की अधिकतम गति 325 किमी/घंटा है। कूपे की कीमत 4.12 करोड़ और सिएलो की 5.12 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है।