मासेराती MC पुरा को भारत में लॉन्च किया गया है (तस्वीर: मासेराती)

मासेराती ने अपनी MC पुरा सुपरकार को भारत में किया लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

मासेराती ने भारतीय बाजार में अपनी मिड-इंजन सुपरकार MC पुरा को लॉन्च कर दिया है। इसे कूपे और सिएलो कन्वर्टिबल वेरिएंट में पेश किया है। यह MC20 सुपरकार का एडवांस वर्जन बताई जा रही है। MC पुरा का आकार MC20 से लिया गया है, लेकिन आगे और पीछे के हिस्से में कुछ डिजाइन बदलाव किए गए हैं। दमदार इंजन के साथ सिएलो मॉडल 3 सेकेंड में 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि कूपे को 2.9 सेकेंड लगते हैं।