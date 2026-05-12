होंडा ने नई NX500 को E-क्लच तकनीक के साथ पेश किया है

नई होंडा NX500 E-क्लच तकनीक के साथ लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर ने भारत में अपनी खास E-क्लच तकनीक के साथ नई NX500 को लॉन्च किया है। इसका मतलब है कि अब NX500 में क्लच लीवर का इस्तेमाल किए बिना ही गियर बदले जा सकते हैं, हालांकि गियर पैडल को मैनुअल रूप से दबाना होगा। इसके साथ ही, होंडा ने मिडिलवेट एडवेंचर सेगमेंट में क्लच ऑटोमेशन तकनीक पेश की है। कुछ समय पहले BMW मोटरराड ने इसी तरह के सेटअप वाली नई F 450 GS लॉन्च की थी।