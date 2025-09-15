नई BMW S 1000 R को कॉस्मेटिक बदलाव के साथ उतारा गया है (तस्वीर: BMW मोटरराड)

नई BMW S 1000 R भारत में लॉन्च, जानिए क्या मिले हैं फीचर

क्या है खबर?

BMW मोटरराड ने भारत में अपनी हाइपर-नेकेड रोडस्टर का अपडेटेड मॉडल S 1000 R लॉन्च कर दिया है। यह मोटरसाइकिल कंपलीट बिल्ट यूनिट (CBU) के रूप में उपलब्ध होगी और इसकी बुकिंग शुरू हो गई है। नई BMW S 1000 R ज्यादा पावर, अपडेटेड फीचर्स और कई कस्टमाइजेशन विकल्पों के साथ आती है। ग्राहक इसे 3 रंगों- ब्लैकस्टॉर्म मेटैलिक, ब्लूफायर/मुगियालो येलो में स्टाइल स्पोर्ट और M पैकेज-एक्सक्लूसिव लाइट व्हाइट यूनी/M मोटरस्पोर्ट विकल्पों में से चुन सकते हैं।