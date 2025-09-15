नई BMW S 1000 R भारत में लॉन्च, जानिए क्या मिले हैं फीचर
क्या है खबर?
BMW मोटरराड ने भारत में अपनी हाइपर-नेकेड रोडस्टर का अपडेटेड मॉडल S 1000 R लॉन्च कर दिया है। यह मोटरसाइकिल कंपलीट बिल्ट यूनिट (CBU) के रूप में उपलब्ध होगी और इसकी बुकिंग शुरू हो गई है। नई BMW S 1000 R ज्यादा पावर, अपडेटेड फीचर्स और कई कस्टमाइजेशन विकल्पों के साथ आती है। ग्राहक इसे 3 रंगों- ब्लैकस्टॉर्म मेटैलिक, ब्लूफायर/मुगियालो येलो में स्टाइल स्पोर्ट और M पैकेज-एक्सक्लूसिव लाइट व्हाइट यूनी/M मोटरस्पोर्ट विकल्पों में से चुन सकते हैं।
फीचर
इन फीचर्स के साथ आती है नई S 1000 R
नई S 1000 R में स्प्लिटफेस LED हेडलैंप, इंटीग्रेटेड टेललाइट और इंडिकेटर्स और कॉम्पैक्ट रोडस्टर अनुपात के साथ नए डिजाइन की स्टाइलिंग है। इसमें DRLs के साथ हेडलाइट प्रो, इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल (MSR), M क्विक थ्रॉटल, मल्टीपल राइडिंग मोड्स (रेन, रोड, डायनामिक), हिल स्टार्ट कंट्रोल, USB चार्जिंग सॉकेट, ABS प्रो और डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल (DTC) जैसे फीचर शामिल हैं। इसके अलावा 6.5-इंच का TFT डिस्प्ले दिया है, जो कनेक्टिविटी ऐप के जरिए एरो-बेस्ड नेविगेशन की सुविधा देता है।
पावरट्रेन
पहले से अधिक पावर देता है इंजन
मोटरसाइकिल में 999cc, इनलाइन 4-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो 11,000rpm पर 170hp की पावर और 9,250rpm पर 114Nm का टॉर्क देता है। यह 3.2 सेकेंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीमित अधिकतम गति 250 किमी/घंटा है। पिछले मॉडल की तुलना में इसके पावर आउटपुट में 5hp की वृद्धि हुई है। इस प्रीमियम बाइक की कीमत 19.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।