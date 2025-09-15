2025 रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 को नए रंगों के साथ अपडेट किया है (तस्वीर: रॉयल एनफील्ड)

2025 रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 भारत में लॉन्च, जानिए फीचर और कीमत

क्या है खबर?

रॉयल एनफील्ड ने भारत में अपनी नई मीटियोर 350 को लॉन्च किया है। क्रूजर बाइक के 2025 मॉडल को नए फीचर्स, रंग विकल्पों और उपकरणों के साथ अपडेट किया है। 2020 में पहली बार लॉन्च होने के बाद से रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 को पहली बार अपडेट मिला है। यह 4 वेरिएंट- फायरबॉल, स्टेलर, ऑरोरा और सुपरनोवा के साथ 7 नए रंगों में उपलब्ध है। यह अब तक 65 देशों में 5 लाख से ज्यादा बिक चुकी है।