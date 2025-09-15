2025 रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 भारत में लॉन्च, जानिए फीचर और कीमत
क्या है खबर?
रॉयल एनफील्ड ने भारत में अपनी नई मीटियोर 350 को लॉन्च किया है। क्रूजर बाइक के 2025 मॉडल को नए फीचर्स, रंग विकल्पों और उपकरणों के साथ अपडेट किया है। 2020 में पहली बार लॉन्च होने के बाद से रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 को पहली बार अपडेट मिला है। यह 4 वेरिएंट- फायरबॉल, स्टेलर, ऑरोरा और सुपरनोवा के साथ 7 नए रंगों में उपलब्ध है। यह अब तक 65 देशों में 5 लाख से ज्यादा बिक चुकी है।
फीचर
इन सुविधाओं से लैस हुई बाइक
2025 रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 का समग्र डिजाइन और लुक पहले जैसा ही है, लेकिन टॉप सुपरनोवा वेरिएंट अब क्रोम फिनिश के साथ आधुनिक रंग विकल्पों में उपलब्ध है। लेटेस्ट बाइक में LED हेडलैंप, ट्रिपर पॉड, LED टर्न इंडिकेटर्स, USB टाइप-C फास्ट-चार्जिंग पोर्ट, असिस्ट-एंड-स्लिप क्लच और एडजस्टेबल लीवर शामिल हैं। फायरबॉल और स्टेलर वेरिएंट में अब LED हेडलैंप और ट्रिपर पॉड स्टैंडर्ड मिलते हैं, जबकि सुपरनोवा और ऑरोरा वेरिएंट में एडजस्टेबल लीवर स्टैंडर्ड मिलते हैं।
कीमत
कितनी है नई बाइक की कीमत?
मोटरसाइकिल में पावर देने के लिए 349cc J-सीरीज, एयर-कूल्ड इंजन लगा है, जो 6,100rpm पर 20.2bhp की पावर और 4,000rpm पर 27Nm का टॉर्क देता है। ट्रांसमिशन को आसान बनाने के लिए 5-स्पीड गियरबॉक्स की सुविधा दी गई है। यह बाइक ऑरेंज, ग्रे, मैट ग्रे, मैराइन ब्लू, रेट्रो ग्रीन, रेड और ब्लैक विकल्पों में उपलब्ध है। नई मीटियोर 350 की कीमत 1.95 लाख से शुरू होकर 2.15 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) तक जाती है।