कार धुलते समय कभी न करें ये गलतियां, नहीं तो होगा भारी नुकसान 

कार वॉश करते समय कुछ आम गलतियां वाहन के लिए भारी नुकसान का कारण बन सकती हैं। लोग अक्सर जल्दी में या बिना जानकारी के कार साफ करते हैं, जिससे पेंट, शीशे और इंजन को नुकसान पहुंच सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, सही तरीके से कार वॉश करना न सिर्फ वाहन की उम्र बढ़ाता है, बल्कि इसे नई जैसी चमक भी बनाए रखता है। ऐसे में सफाई करते समय सही सामग्री और तकनीक का इस्तेमाल बहुत जरूरी है।

#1 गलत पानी और साबुन का इस्तेमाल अधिक लोग कार धोने के लिए गलत साबुन या बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल कर देते हैं। ऐसा करने से कार के पेंट पर धब्बे पड़ सकते हैं और क्लीयर कोट कमजोर हो सकता है। इसके साथ ही, ब्रश या स्पॉन्ज भी सही नहीं चुना जाए तो खरोंचें आ सकती हैं। इसलिए हमेशा कार वॉश के लिए वाहन निर्माताओं द्वारा सुझाए गए साबुन और हल्के स्पॉन्ज का उपयोग करना चाहिए।

#2 कड़े ब्रश और उच्च दबाव वाली मशीन से बचें कार धोते समय कड़े ब्रश या बहुत तेज पानी के जेट का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। इससे कार की सतह पर खरोंचें पड़ सकती हैं और धातु हिस्सों पर जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। टायर और इंजन की सफाई के लिए भी उच्च दबाव का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि मध्यम दबाव और मुलायम ब्रश या कपड़े से सफाई सबसे सुरक्षित है।