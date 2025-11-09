LOADING...
होम / खबरें / ऑटो की खबरें / मारुति इग्निस से लेकर इनविक्टो तक मिल रही जबरदस्त छूट, जानिए मॉडलवार ऑफर 
मारुति इग्निस से लेकर इनविक्टो तक मिल रही जबरदस्त छूट, जानिए मॉडलवार ऑफर 
मारुति सुजुकी ने नेक्सा कारों पर छूट की घोषणा की है (तस्वीर: मारुति सुजुकी)

मारुति इग्निस से लेकर इनविक्टो तक मिल रही जबरदस्त छूट, जानिए मॉडलवार ऑफर 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 09, 2025
01:44 pm
क्या है खबर?

त्योहारी सीजन के दौरान अक्टूबर में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज करने के बाद इसी गति को जारी रखने के लिए मारुति सुजुकी ने अपने नेक्सा मॉडल्स पर छूट की घोषणा की है। इसके तहत नवंबर में 2.64 लाख रुपये तक का फायदा उठाया जा सकता है। इस ऑफर में फ्री एक्सटेंडेड वारंटी, स्पेशल एडिशन किट और डीलर ऑफर्स जैसे अन्य लाभ भी मिलेंगे। आइये जानते हैं मारुति सुजुकी नेक्सा मॉडल्स पर कितनी छूट दी जा रही है।

बलेनो 

बलेनो पर कितनी मिलेगी छूट?

इस महीने मारुति इग्निस पर 57,100 रुपये तक का फायदा दिया जा रहा है और AGS वेरिएंट पर सबसे ज्यादा छूट मिल रही है। प्रीमियम हैचबैक मारुति सुजुकी बलेनो पर 47,100 रुपये तक के लाभ मिल रहे हैं। बलेनो के पुराने मॉडल पर 30,000 रुपये का अतिरिक्त स्पेशल डीलर ऑफर मिल रहा है, जिससे कुल छूट 77,100 रुपये तक जा सकती है। इसके अलावा बंद हो चुकी सियाज की खरीद पर 40,000 रुपये की बचत की जा सकती है।

फ्रोंक्स 

फ्रोंक्स के किस मॉडल पर होगा सबसे ज्यादा फायदा?

कार निर्माता अपडेट से पहले के मारुति सुजुकी फ्रोंक्स टर्बो मॉडल पर 95,000 रुपये तक का फायदा दिया जा रहा है, जबकि पेट्रोल मॉडल पर 55,000 रुपये तक का ऑफर मिल रहा है। अपडेटेड मॉडल के लिए टर्बो वेरिएंट पर 65,000 रुपये तक और रेगुलर पेट्रोल मॉडल पर 15,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा प्री-अपडेटेड CNG वेरिएंट पर 45,000 रुपये और अपडेटेड मॉडल पर 15,000 रुपये का फायदा मिल रहा है।

बड़ी बचत 

इस मॉडल पर होगी बड़ी बचत 

ग्रैंड विटारा के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अपडेटेड वर्जन पर 1.94 लाख रुपये तक और पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड वेरिएंट पर 1.39 लाख रुपये तक का ऑफर है। CNG वेरिएंट 1.09 लाख रुपये तक के फायदे के साथ आ रहा है। प्री-अपडेट मॉडल पर 2.64 लाख रुपये तक का फायदा दिया जा रहा है। इसके साथ सभी पर 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलेगी। नवंबर के ऑफर के तहत XL6 MPV पर 35,000 रुपये तक की छूट मिल रही है।

जिम्नी 

जिम्नी पर इतनी कर सकते हैं बचत

मारुति सुजुकी इस महीने जिम्नी के अल्फा वेरिएंट पर 75,000 रुपये का नकद छूट दे रही है। इसके अलावा प्रीमियम MPV मारुति सुजुकी इनविक्टो के टॉप-स्पेक अल्फा वेरिएंट पर 1.40 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। इन सभी छूटों के अलावा, नेक्सा रेंज पर 15,000 रुपये से 1.15 लाख रुपये तक का स्क्रैपेज बोनस भी उपलब्ध है। इसके साथ ही 4,100 रुपये तक के ग्रामीण ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं।