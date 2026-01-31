टाटा नेक्सन से लेकर किआ साइरोस तक, ये हैं ज्यादा माइलेज देने वाली डीजल SUVs

देश में डीजल कारों की संख्या दिनों-दिन घटती जा रही है, लेकिन आज भी ग्रामीण इलाकों और लंबी दूरी की यात्रा के लिए इस ईंधन विकल्प वाली गाड़ियां चुनी जाती हैं। ईंधन की अधिक कीमत के कारण लोग अधिक माइलेज वाली गाड़ियों की तलाश में रहते हैं। ऐसे में अगर आप भी ऐसी कार लेने की योजना बना रहे हैं तो हम आपके लिए 5 सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली डीजल कॉम्पैक्ट SUVs की जानकारी लेकर आए हैं।

#1 टाटा नेक्सन की कीमत: 9.01 लाख रुपये टाटा नेक्सन देश में मौजूद सबसे अधिक माइलेज वाली डीजल कॉम्पैक्ट SUV है, जो 1.5-लीटर डीजल इंजन से लैस है। इसके साथ मैनुअल और AMT गियरबॉक्स विकल्प दिए गए हैं। यह ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ ARAI-प्रमाणित 24.08 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, जबकि मैनुअल वेरिएंट में माइलेज 23.23 किमी/लीटर है। इसे ADAS के साथ अपडेट किया गया है, लेकिन डीजल वेरिएंट में यह सुविधा नहीं मिलती। नेक्सन डीजल मॉडल की कीमत 9.01-14.05 लाख रुपये के बीच है।

#2 किआ सोनेट की कीमत: 8.98 लाख रुपये किआ मोटर्स की सोनेट में साइरोस के समान 116hp की पावर वाला डीजल इंजन लगा है, लेकिन ARAI के अनुसार इसका माइलेज उससे थोड़ा बेहतर है। इसका 6-स्पीड iMT वर्जन का माइलेज 22.3 किमी/लीटर के आस-पास होना चाहिए, वहीं डीजल-ऑटोमैटिक वर्जन का 18.6 किमी/लीटर है। कार निर्माता ने हाल ही में सोनेट और अन्य मॉडल्स के लिए 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज पेश किया है। इसकी कीमत 8.98 लाख रुपये से 14.09 लाख रुपये के बीच है।

#3 महिंद्रा XUV 3XO की कीमत: 8.95 लाख रुपये महिंद्रा एंड महिंद्रा की XUV 3XO में 117hp का अधिक शक्तिशाली 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर, टर्बो डीजल इंजन दिया गया है। ट्रांसमिशन के लिए इसमें 6-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के विकल्प उपलब्ध हैं, जिनका माइलेज क्रमशः 20.6 किमी/लीटर और 21.2 किमी/लीटर है। महिंद्रा XUV 3XO डीजल रेंज की कीमत 8.95 लाख रुपये से 13.43 लाख रुपये के बीच है। हाल ही में लॉन्च किए गए XUV 3XO RevX वेरिएंट में डीजल इंजन का विकल्प उपलब्ध नहीं है।

#4 हुंडई वेन्यू की कीमत: 9.7 लाख रुपये हुंडई मोटर कंपनी वेन्यू में 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर डीजल इंजन लगा है, लेकिन दूसरी जनरेशन मॉडल में पहली बार ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। पिछले मॉडल की तुलना में हुंडई वेन्यू डीजल-मैनुअल का ARAI माइलेज 23.7 किलोलीटर से घटकर 20.99 किलोलीटर हो गया है। इस गिरावट का कारण नए मॉडल का 30 किलोग्राम वजन अधिक होना है। वेन्यू डीजल-ऑटोमैटिक का माइलेज 17.9 किलोलीटर है। इस गाड़ी की कीमत 9.7 लाख से शुरू होकर 15.69 लाख रुपये तक जाती है।