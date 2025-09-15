ये हैं देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें, कीमत 10 लाख रुपये से कम 

ईंधन पर खर्चा बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक कार लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल करती जा रही हैं, लेकिन इनकी महंगी कीमतें रोड़ा बनी हुई है। ऐसे में कार निर्माता बजट अनुकूल मॉडल लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। हम आपको ऐसे मॉडल्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें पेट्रोल-डीजल कारों के समान कीमत में खरीद सकते हैं। आइये जानते हैं 10 लाख रुपये से कम में आने वाली इलेक्ट्रिक कारें कौनसी हैं।

#1 MG कॉमेट EV की कीमत: 7.5 लाख रुपये MG मोटर्स भारतीय बाजार में कॉमेट EV के रूप में सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार का विकल्प देती है। यह 17.3kWh के बैटरी पैक से लैस है। यह 2-दरवाजे वाली EV एक बार चार्ज करने पर 230 किलोमीटर की रेंज देती है। इसे 3.3kW के AC चार्जर से 7 घंटे में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है। इसकी कीमत 7.5 लाख रुपये से शुरू होती है, लेकिन बैटरी-ऐज-ए-सर्विस (BaaS) प्रोग्राम का इस्तेमाल करके 5 लाख रुपये में खरीद सकते हैं।

#2 टाटा टियागो EV की कीमत: 7.99 लाख रुपये 2022 में लॉन्च हुई टाटा टियागो EV 2 पावरट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध है। इसका मध्यम रेंज वाला विकल्प 19.2kWh बैटरी पैक के साथ आता है, जो 250 किलोमीटर की रेंज देता है। दूसरी तरफ लॉन्ग रेंज विकल्प में 24kWh बैटरी पैक मिलता है। यह एक बार चार्ज करने पर 315 किलोमीटर की रेंज का दावा करता है। इस इलेक्ट्रिक कार के XE वेरिएंट की कीमत 7.99 लाख और XT की 8.99 लाख रुपये है।