मिनी जॉन कूपर वर्क्स कंट्रीमैन ALL4 भारत में लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर 

BMW समूह की मिनी ने भारत में अपनी नई ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) SUV जॉन कूपर वर्क्स (JCW) कंट्रीमैन ALL4 को लॉन्च कर दिया है। इसके आकार में अब उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह मौजूदा जनरेशन वाली कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक का पहला ICE-संचालित वर्जन है, जो पहले ही लॉन्च हो चुकी है। कंट्रीमैन JCW को 3 रंग विकल्प- ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन, लीजेंड ग्रे और मिडनाइट ब्लैक में पेश किया है। इसके अलावा छत और ORVMs रेड या ब्लैक रंग में उपलब्ध है।

एक्सटीरियर कैसा है गाड़ी का एक्सटीरियर? मिनी JCW कंट्रीमैन ALL4 में एक नई ऑक्टागोनल फ्रंट ग्रिल, ब्लैक, रेड और सफेद रंग में नया डिजाइन किया गया JCW लोगो और आकर्षक चिली रेड रूफ एक्सेंट हैं। लेटेस्ट कार की बॉडी पर स्पोर्टी रेड हाइलाइट्स है, जिसमें बंपर, ब्रेक कैलिपर्स और रूफ शामिल हैं।इसमें 19-इंच के फाइव-स्पोक अलॉय व्हील भी दिए हैं। केबिन के अंदर रेड और ब्लैक रंग की स्पोर्ट्स सीट्स और रीसाइकल्ड पॉलिएस्टर टेक्सटाइल से बने डैशबोर्ड के साथ मोटरस्पोर्ट से प्रेरित थीम है।

फीचर इन सुविधाओं से लैस है गाड़ी लग्जरी कार में रेड एम्बिएंट लाइटिंग और कंट्रास्ट स्टिचिंग के साथ एक ऑल-ब्लैक केबिन थीम, 9.4-इंच के गोलाकार OLED इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन में JCW-विशिष्ट ग्राफिक्स भी हैं। फीचर्स की बात करें तो कंट्रीमैन JCW में हरमन कार्डन सराउंड साउंड सिस्टम, पैनोरमिक ग्लास रूफ, हेड्स-अप डिस्प्ले, पावर्ड टेलगेट, वायरलेस चार्जर, ऑटो पार्क असिस्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसी सुविधाएं हैं। सुरक्षा के लिए यह अल्ट्रासोनिक सेंसर और 4 सराउंड-व्यू कैमरों समेत लेवल-2 ADAS से लैस है।