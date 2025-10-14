फोर्ड चेन्नई प्लांट में उत्पादन शुरू करने पर फिर करेगी विचार, जानिए क्या है वजह 

योजना

क्या थी पहले कंपनी की योजना?

फोर्ड के भारत में गुजरात के साणंद और चेन्नई में मराईमलाई में प्लांट थे, जिनमें से साणंद प्लांट टाटा मोटर्स को बेच दिया गया, जबकि चेन्नई प्लांट पर उसका अधिकार बरकरार है। पिछले साल उसने तमिलनाडु सरकार को एक आशय पत्र (LoI) सौंपा था। इसमें निर्यात बाजारों के लिए चेन्नई प्लांट में उत्पादन शुरू करने की योजना का खुलासा किया था, लेकिन ट्रंप प्रशासन की ओर से टेरिफ बढ़ाने के बाद कंपनी इस पर फिर से विचार कर रही है।