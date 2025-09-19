सर्दियों में कार और बाइक के इंजन ऑयल की सही देखभाल कैसे करें?

सर्दियों में कार और बाइक का इंजन ऑयल ठंड के कारण गाढ़ा हो सकता है, जिससे इंजन स्टार्ट करने में दिक्कत आती है। ठंडी हवा इंजन के हिस्सों पर असर डालती है, इसलिए सही समय पर ऑयल की जांच और बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है। उचित देखभाल न होने पर गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों कम हो सकते हैं। ऐसे में मौसम बदलते ही इंजन ऑयल की जांच करना जरूरी है।

#1 सही ग्रेड का ऑयल इस्तेमाल करें ठंडे मौसम में कम विस्कोसिटी वाला इंजन ऑयल ज्यादा असरदार रहता है। यह जल्दी गर्म होता है और इंजन को सुचारू रूप से स्टार्ट करने में मदद करता है। वाहन के मैनुअल में बताए गए ग्रेड का ही इंजन ऑयल डालें। गलत ग्रेड का ऑयल इस्तेमाल करने से इंजन की परफॉर्मेंस घट सकती है और गाड़ी चलाते समय आवाज या रुकावट आ सकती है। सही ऑयल इंजन की उम्र भी बढ़ाता है।

#2 नियमित जांच और बदलाव करें सर्दियों में इंजन ऑयल की नियमित जांच बहुत जरूरी है। कम से कम हर 2 हफ्तों में डिपस्टिक से ऑयल का स्तर और रंग जरुर देखें। अगर ऑयल गाढ़ा या गंदा दिखे, तो तुरंत बदलवाएं। गंदा या पुराना ऑयल इंजन के पुर्जों पर जंग और घिसावट पैदा कर सकता है। समय पर बदलाव से गाड़ी की परफॉर्मेंस बनी रहती है और ठंड के मौसम में इंजन को सुरक्षित रखा जा सकता है।