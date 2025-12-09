MG हेक्टर फेसलिफ्ट में मिलेगी नई प्रीमियम ग्रिल, इस तारीख को हो सकती है लॉन्च
क्या है खबर?
JSW MG मोटर्स अपनी हेक्टर फेसलिफ्ट को 15 दिसंबर को लॉन्च कर सकती है। हाल ही में जारी किए गए टीजर से इसमें नए डिजाइन की प्रीमियम ग्रिल मिलने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा इसका सिल्हूट ज्यादा मस्कुलर और एथलेटिक प्रोफाइल दिखाता है, जो शार्प कैरेक्टर लाइंस, मजबूत स्टांस और ज्यादा आक्रामक लुक में आएगी। इसमें 2019 में लॉन्च के बाद से पहली बार बड़ा बदलाव मिलेगा। इसमें मौजूदा मॉडल और नए जमाने के डिजाइन का मिश्रण होगा।
लुक
लुक में मिलेंगे ये बदलाव
पिछले दिनों में सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि आगामी MG हेक्टर में आगे-पीछे नए डिजाइन वाले बंपर, नए 19-इंच के अलॉय व्हील मिलेंगे। दूसरी तरफ लेटेस्ट कार के LED DRL और हेडलैंप लेआउट, शीट मेटल और सिल्हूट में कोई बदलाव नहीं होगा। केबिन में आगे-पीछे वेंटिलेटेड सीट्स, बेहतर कनेक्टेड तकनीक, 10GB तक रैम वाला एक शक्तिशाली नया इंफोटेनमेंट सिस्टम, फैन स्पीड और ऑडियो जैसी सुविधाओं के लिए मल्टी-टच जेस्चर कंट्रोल भी मिलने की संभावना है।
पावरट्रेन
कैसे होंगे पावरट्रेन विकल्प?
MG मोटर्स गाड़ी के मौजूदा 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.0-लीटर डीजल इंजन को बरकरार रख सकती है। दोनों इंजनों में संभवतः मौजूदा मैनुअल या CVT ट्रांसमिशन विकल्प ही मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा के लिए ADAS सुविधाओं में विस्तार किए जाने की संभावना है। नई हेक्टर जल्द लॉन्च होगी और इसकी कीमत मौजूदा मॉडल की शुरुआती 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से अधिक रहने की उम्मीद है। यह टाटा हैरियर, मारुति ग्रैंड विटारा और किआ सेल्टोस से मुकाबला करेगी।