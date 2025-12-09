MG हेक्टर फेसलिफ्ट को नए लुक में पेश किया जा सकता है (तस्वीर: MG मोटर्स)

MG हेक्टर फेसलिफ्ट में मिलेगी नई प्रीमियम ग्रिल, इस तारीख को हो सकती है लॉन्च

क्या है खबर?

JSW MG मोटर्स अपनी हेक्टर फेसलिफ्ट को 15 दिसंबर को लॉन्च कर सकती है। हाल ही में जारी किए गए टीजर से इसमें नए डिजाइन की प्रीमियम ग्रिल मिलने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा इसका सिल्हूट ज्यादा मस्कुलर और एथलेटिक प्रोफाइल दिखाता है, जो शार्प कैरेक्टर लाइंस, मजबूत स्टांस और ज्यादा आक्रामक लुक में आएगी। इसमें 2019 में लॉन्च के बाद से पहली बार बड़ा बदलाव मिलेगा। इसमें मौजूदा मॉडल और नए जमाने के डिजाइन का मिश्रण होगा।