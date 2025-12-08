मर्सिडीज-बेंज ने अगली जनरेशन की GLB से उठाया पर्दा, जानिए कितनी देती है रेंज 

मर्सिडीज-बेंज ने अगली जनरेशन की GLB से पर्दा उठा दिया है। यह कॉम्पैक्ट SUV शुरुआत में इलेक्ट्रिक मॉडल के रूप में लॉन्च होगी और बाद में इसका हाइब्रिड वर्जन लाया जाएगा। नई मर्सिडीज-बेंज GLB 5 और 7-सीटर दोनों लेआउट में उपलब्ध होगी और मौजूदा EQB की जगह लेगी। लग्जरी कार निर्माता का दावा है कि यह 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 7.4 सेकेंड में पकड़ लेती है और एक बार चार्ज करने पर 630 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देती है।

लुक ऐसा है नई GLB का लुक नई GLB की स्टाइलिंग अपडेट में बड़े ग्रिल के साथ नए डिजाइन का फ्रंट एंड, स्टार-आकार की DRLs वाले नए हेडलैंप और रियर टेललैंप्स को जोड़ने वाला एक पूरी चौड़ाई वाला लाइट बार शामिल है, जिसमें स्टार-थीम वाले लाइटिंग सिग्नेचर भी हैं। यह मौजूदा GLB और EQB दोनों की तुलना में ज्यादा केबिन स्पेस प्रदान करती है, जिसमें 60mm बढ़ा हुआ व्हीलबेस भी शामिल है। 5-सीटर मॉडल में 540-लीटर और 7-सीटर में 480-लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

फीचर्स गाड़ी में मिलती है शानदार सुपरस्क्रीन फीचर्स की बात करें तो अंदर एक वैकल्पिक सुपरस्क्रीन में 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 14-इंच का सेंट्रल इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और 14-इंच की फ्रंट पैसेंजर स्क्रीन शामिल है। यह सिस्टम चौथी जनरेशन के MBUX सॉफ्टवेयर पर चलता है और इसमें एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वर्चुअल असिस्टेंट भी शामिल है। यह लेटेस्ट कार एक पैनोरमिक ग्लास रूफ से लैस है, जिसमें एक वैकल्पिक रूप से चमकदार स्टार पैटर्न भी दिया गया है।

