हार्ले डेविडसन X440 की कीमत में कटौती, X440 T मॉडल की बुकिंग शुरू
क्या है खबर?
अमेरिकी बाइक निर्माता हार्ले डेविडसन ने हाल ही में भारत में नई X440 T लॉन्च की है। इसके साथ ही कंपनी स्टैंडर्ड X440 मॉडल की कीमत में 25,000 रुपये तक की कटौती की है। इसके साथ ही कम खरीदार मिलने के कारण बाइक के बेस डेनिम वेरिएंट को भी बंद कर दिया है। इससे विविड ट्रिम भारत में कंपनी का एंट्री-लेबल वेरिएंट बन गया है, जिसकी कीमत अब 2.34 लाख रुपये है, जबकि S ट्रिम की 2.54 लाख रुपये है।
X440 T
नए X440 T मॉडल में क्या किया है बदलाव?
हार्ले डेविडसन ने X440 T को एक वेरिएंट और 4 रंगों- पर्ल ब्लू, पर्ल रेड, पर्ल व्हाइट और विविड ब्लैक में पेश किया गया है। इसमें सब-फ्रेम और टेल सेक्शन को नया डिजाइन दिया गया है। फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल और स्विचेबल रियर ABS जैसी सुविधाएं हैं। इसके साथ ही, इसमें 2 राइड मोड्स- रोड और रेन, सेगमेंट-फर्स्ट पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट भी है।
कीमत
कितनी है X440 T की कीमत?
X440 T में मौजूदा मॉडल X440 के समान ही 440cc, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है, जो 27bhp की पावर और 38Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है। इस मोटरसाइकिल की बुकिंग 7 दिसंबर से भारतभर में हार्ले डेविडसन और हीरो प्रीमिया डीलरशिप पर शुरू हो गई और डिलीवरी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। हार्ले डेविडसन X440 T की कीमत 2.79 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) है।