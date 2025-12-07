हार्ले डेविडसन X440 का बेस वेरिएंट बंद कर दिया गया है (तस्वीर: एक्स/@MoreMotorcycles)

हार्ले डेविडसन X440 की कीमत में कटौती, X440 T मॉडल की बुकिंग शुरू

क्या है खबर?

अमेरिकी बाइक निर्माता हार्ले डेविडसन ने हाल ही में भारत में नई X440 T लॉन्च की है। इसके साथ ही कंपनी स्टैंडर्ड X440 मॉडल की कीमत में 25,000 रुपये तक की कटौती की है। इसके साथ ही कम खरीदार मिलने के कारण बाइक के बेस डेनिम वेरिएंट को भी बंद कर दिया है। इससे विविड ट्रिम भारत में कंपनी का एंट्री-लेबल वेरिएंट बन गया है, जिसकी कीमत अब 2.34 लाख रुपये है, जबकि S ट्रिम की 2.54 लाख रुपये है।