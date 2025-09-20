मर्सिडीज-बेंज की गाड़ियां अगले साल से महंगी हो सकती हैं (तस्वीर: मर्सिडीज-बेंज)

मर्सिडीज-बेंज अगले साल बढ़ा सकती है कीमत, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

बढ़ती विदेशी मुद्रा और मुद्रास्फीति की चिंताओं के बीच मर्सिडीज-बेंज ने 2026 की शुरुआत में कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) संतोष अय्यर ने कंपनी की वेल्थ रिपोर्ट और लग्जरी कंज्यूमर सर्वे 2025 के लॉन्च के मौके पर कीमतों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का संकेत दिया। एक तरफ GST सुधारों की बदौलत कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन मुद्रास्फीति के दबाव के बीच की कीमतों में बढ़ोतरी अपरिहार्य बताया है।