मर्सिडीज-बेंज अगले साल बढ़ा सकती है कीमत, जानिए क्या है कारण 

मर्सिडीज-बेंज अगले साल बढ़ा सकती है कीमत, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
बढ़ती विदेशी मुद्रा और मुद्रास्फीति की चिंताओं के बीच मर्सिडीज-बेंज ने 2026 की शुरुआत में कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) संतोष अय्यर ने कंपनी की वेल्थ रिपोर्ट और लग्जरी कंज्यूमर सर्वे 2025 के लॉन्च के मौके पर कीमतों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का संकेत दिया। एक तरफ GST सुधारों की बदौलत कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन मुद्रास्फीति के दबाव के बीच की कीमतों में बढ़ोतरी अपरिहार्य बताया है।
बयान
कंपनी अधिकारी ने बयान में क्या कहा?
HT ऑटो से बात करते हुए अय्यर ने बताया, "अगले साल की शुरुआत में जो होगा वह ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि हम पर मुद्रास्फीति का दबाव हो सकता है।" आगे कहा कि लग्जरी कार बाजार और हमारे लिए विनिमय दर चिंता का विषय है, क्योंकि यूरो के मुकाबले विनिमय दर 104 रुपये पर है और इसका मतलब है कि हमें 10 प्रतिशत मूल्य जोड़ना होगा।" इस वृद्धि के कारण GST 2.0 के तहत मिलने वाले सभी लाभ खत्म हो जाएंगे।
राहत
GST में कटौती से मिली थी राहत
नए साल में कीमतों में बढ़ोतरी होना लाजमी है, लेकिन इस बार यह GST के तर्कसंगत होने के बाद कीमतों में हुई कमी के बाद की बात होगी। लग्जरी कारों पर अब एक समान 40 प्रतिशत कर स्लैब लागू होने के साथ मर्सिडीज-बेंज कारों की कीमतों में 25 लाख रुपये तक की कमी आई है। साल की पहली 3 तिमाहियों में स्थिर वृद्धि दर के बाद इस कमी से लग्जरी वाहन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।