पहली छमाही में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 10 लाख के पार, जानिए आगे क्या है उम्मीद
क्या है खबर?
देश में वित्तीय वर्ष 2026 में भी 20 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की बिक्री का रिकॉर्ड बनाने की राह पर है। वाहन पोर्टल के आंकड़ों की एक रिपोर्ट के अनुसार, पहली छमाही में 10 लाख से ज्यादा EVs बिक चुके हैं। अप्रैल से सितंबर के बीच सभी श्रेणियों में 11 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए, जबकि वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में बिके 8.95 लाख की तुलना में 2.05 लाख या 22.9 फीसदी अधिक हैं।
इलेक्ट्रिक कार
इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पर पड़ेगा असर
TOI की रिपोर्ट के अनुसार, बिक्री गति दूसरी छमाही में भी जारी रहती है तो आंकड़ा वित्त वर्ष 2025 (19.7 लाख) से आगे निकल सकता है। ICE और हाइब्रिड वाहनों पर हाल ही में की गई GST कटौती इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू नहीं है और इससे उनकी बिक्री पर कुछ हद तक असर पड़ सकता है। EVs पर अब भी सबसे कम 5 फीसदी दर लागू है, जबकि ICE और हाइब्रिड मॉडल 18 फीसदी के दायरे में आते हैं।
बिक्री
सितंबर में कितनी गिरी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री?
सितंबर की बिक्री ने कुछ इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्रों में संभावित कमी के शुरुआती संकेत पहले ही दिखा दिए हैं। पिछले महीने 1.82 लाख EV बिके, जो अगस्त के 1.88 लाख की तुलना में 3.3 फीसदी की गिरावट थी। विशेष रूप से इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री अगस्त के 18,290 से 17.4 फीसदी से घटकर पिछले महीने 15,100 रह गई है। दूसरी तरफ दोपहिया वाहनों के मामले में सितंबर में 1.04 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बिके, जो अगस्त 1.05 लाख थे।