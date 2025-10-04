मारुति विक्टोरिस का वेटिंग पीरियड पहुंचा 2 महीने के पार, जानिए क्या है कारण 

प्रतिद्वंद्वी

प्रतिद्वंद्वी कारों का कितना है वेटिंग पीरियड?

विक्टोरिस की प्रतिद्वंद्वी कारों के लिए भी कुछ शहरों में इतना ही वेटिंग पीरियड देखा जा रहा है। हुंडई क्रेटा के लिए प्रमुख शहरों में 1-3 महीने की प्रतीक्षा अवधि है। दूसरी तरफ किआ सेल्टोस की डिलीवरी के लिए ग्राहकों को 2 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है, जबकि कई शहरों में कुछ खास वेरिएंट के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। कंपनी का विक्टोरिस के समकक्ष विकल्प ग्रैंड विटारा का वेटिंग पीरियड भी 1.5 महीने तक है।