मारुति विक्टोरिस का वेटिंग पीरियड पहुंचा 2 महीने के पार, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
मारुति सुजुकी की 15 सितंबर को लॉन्च हुई नई विक्टोरिस SUV की बुकिंग लगभग एक महीने में 25,000 को पार कर गई है। मांग बढ़ने के कारण गाड़ी का वेटिंग पीरियड बढ़कर 2-3 महीने तक पहुंच गया है। यह प्रतीक्षा अवधि तब है, जब कार निर्माता पूरी क्षमता के साथ मारुति सुजुकी विक्टोरिस का उत्पादन कर रही है। ज्यादातर मारुति एरीना कारों की प्रतीक्षा अवधि आमतौर पर लगभग 1-2 महीने या तत्काल डिलीवरी होती है।
प्रतिद्वंद्वी
प्रतिद्वंद्वी कारों का कितना है वेटिंग पीरियड?
विक्टोरिस की प्रतिद्वंद्वी कारों के लिए भी कुछ शहरों में इतना ही वेटिंग पीरियड देखा जा रहा है। हुंडई क्रेटा के लिए प्रमुख शहरों में 1-3 महीने की प्रतीक्षा अवधि है। दूसरी तरफ किआ सेल्टोस की डिलीवरी के लिए ग्राहकों को 2 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है, जबकि कई शहरों में कुछ खास वेरिएंट के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। कंपनी का विक्टोरिस के समकक्ष विकल्प ग्रैंड विटारा का वेटिंग पीरियड भी 1.5 महीने तक है।
कारण
इन कारणों से मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया
कार निर्माता के इस मॉडल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के पीछे सबसे बड़ी वजह इसकी बिक्री बड़े एरिना डीलरशिप नेटवर्क के माध्यम से किया जाना है। इसके अलावा सड़क पर एक प्रभावशाली उपस्थिति, कई तरह के फीचर्स, भारत NCAP और ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग इसे हर मोर्चे पर दमदार बनाती है। साथ ही इसके पेट्रोल, स्ट्रांग हाइब्रिड और CNG पावरट्रेन विकल्प लोकप्रिय बनाते हैं। मारुति विक्टोरिस की कीमत 10.5-19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।