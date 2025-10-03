मारुति सुजुकी ने नवरात्रि में की 1.65 लाख वाहनों की डिलीवरी
क्या है खबर?
त्योहारी सीजन के बीच GST दरों में कटौती के कारण ऑटोमोबाइल कंपनियों की बिक्री में बड़ी बढ़त देखने को मिली है। मारुति सुजुकी ने नवरात्रि के पहले 8 दिनों में 1.65 लाख गाड़ियों की डिलीवरी की और कंपनी का अनुमान है कि कुल डिलीवरी 2 लाख तक पहुंच सकती है। अधिकारियों के अनुसार, एक दशक में यह पहली बार है जब नवरात्रि डिलीवरी ने 1 लाख का आंकड़ा पार किया है, जो मजबूत मांग को दिखाता है।
तेजी
बुकिंग और निर्यात में तेजी
सितंबर में खुदरा बिक्री में 27.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और अक्टूबर की शुरुआत में कंपनी के पास 2.5 लाख से ज्यादा बुकिंग थीं। मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन रविवार और छुट्टियों में भी जारी है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि देर से बुकिंग करने वाले ग्राहकों को डिलीवरी में देर हो सकती है। वहीं, निर्यात लगभग 50 प्रतिशत बढ़ा और करीब 3,000 इलेक्ट्रिक वाहन यूरोप, जापान और मध्य पूर्व भेजे गए।
राय
शेयर और विशेषज्ञ की राय
खबर लिखे जाने तक शेयर बाजार में मारुति सुजुकी के शेयर आज 0.77 प्रतिशत गिरकर 15,842 रुपये पर थे। हालांकि, इस साल अब तक शेयर 41 प्रतिशत चढ़ चुके हैं। विशेषज्ञ मयूरेश जोशी ने कहा कि ब्रेजा, फ्रोंक्स और ग्रैंड विटारा जैसे मॉडलों से कंपनी का पोर्टफोलियो मजबूत हुआ है। उनका अनुमान है कि मारुति की आय में 12-13 प्रतिशत और मुनाफे में 14-15 प्रतिशत की बढ़त होगी, जिससे मौजूदा स्तरों पर यह शेयर निवेशकों के लिए आकर्षक बनता है।