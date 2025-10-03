मारुति ने नवरात्रि में की 1.65 लाख वाहनों की डिलीवरी

मारुति सुजुकी ने नवरात्रि में की 1.65 लाख वाहनों की डिलीवरी

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:07 pm Oct 03, 202503:07 pm

क्या है खबर?

त्योहारी सीजन के बीच GST दरों में कटौती के कारण ऑटोमोबाइल कंपनियों की बिक्री में बड़ी बढ़त देखने को मिली है। मारुति सुजुकी ने नवरात्रि के पहले 8 दिनों में 1.65 लाख गाड़ियों की डिलीवरी की और कंपनी का अनुमान है कि कुल डिलीवरी 2 लाख तक पहुंच सकती है। अधिकारियों के अनुसार, एक दशक में यह पहली बार है जब नवरात्रि डिलीवरी ने 1 लाख का आंकड़ा पार किया है, जो मजबूत मांग को दिखाता है।