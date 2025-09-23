हीरो डेस्टिनी 110 स्कूटर भारत में लॉन्च किया गया है (तस्वीर: हीरो मोटोकॉर्प)

हीरो डेस्टिनी 110 स्कूटर भारत में लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

हीरो मोटोकॉर्प ने भारत में नया डेस्टिनी 110 स्कूटर लॉन्च किया है, जिसमें 125cc मॉडल के समान डिजाइन और स्टाइल है। इसे 2 वेरिएंट- VX और ZX में पेश किया गया है। हीरो डेस्टिनी 110 का VX वेरिएंट 3 रंगों- ब्लैक, ब्लू और व्हाइट में उपलब्ध होगा, जबकि ZX वेरिएंट में व्हाइट और ब्लू की जगह ग्रे और रेड का विकल्प मिलेगा। यह स्कूटर 110cc कम्यूटर स्कूटर सेगमेंट में होंडा एक्टिवा और TVS जुपिटर 110 से मुकाबला करेगा।