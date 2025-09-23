हीरो डेस्टिनी 110 स्कूटर भारत में लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत
क्या है खबर?
हीरो मोटोकॉर्प ने भारत में नया डेस्टिनी 110 स्कूटर लॉन्च किया है, जिसमें 125cc मॉडल के समान डिजाइन और स्टाइल है। इसे 2 वेरिएंट- VX और ZX में पेश किया गया है। हीरो डेस्टिनी 110 का VX वेरिएंट 3 रंगों- ब्लैक, ब्लू और व्हाइट में उपलब्ध होगा, जबकि ZX वेरिएंट में व्हाइट और ब्लू की जगह ग्रे और रेड का विकल्प मिलेगा। यह स्कूटर 110cc कम्यूटर स्कूटर सेगमेंट में होंडा एक्टिवा और TVS जुपिटर 110 से मुकाबला करेगा।
फीचर
ऐसे हैं स्कूटर के फीचर
नए हीरो डेस्टिनी 110 में क्रोम एक्सेंट, प्रोजेक्टर LED हेडलाइट और H-आकार के LED टेललैंप, लंबी सीट के साथ एक नियो-रेट्रो डिजाइन है, जो डेस्टिनी 125 से मिलता-जुलता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें डिजिटल एनालॉग स्पीडोमीटर, बिल्ट-इन USB चार्जिंग पोर्ट वाला फ्रंट ग्लव बॉक्स, सस्पेंशन के लिए आगे टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे सिंगल-साइडेड शॉक एब्जॉर्बर है। इसके टॉप-स्पेक ZX वेरिएंट में कास्ट व्हील्स और फ्रंट डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जबकि VX में ड्रम ब्रेक सेटअप दिया है।
कीमत
कितनी है स्कूटर की कीमत?
इस स्कूटर में 110.9cc, सिलंग-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन लगा है, जो 7,250rpm पर 8.1bhp की पावर और 5,750rpm पर 8.87Nm का टॉर्क पैदा करता है। हीरो का दावा है कि यह स्कूटर 56.2 किमी/लीटर का माइलेज देगा। नए डेस्टिनी का वजन 114 किलोग्राम (कर्ब) है और इसमें 5.3-लीटर का फ्यूल टैंक है। यह 1,302mm व्हीलबेस, 770mm ऊंची सीट और 162mm के ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ आता है। इसके VX वेरिएंट की कीमत 72,000 रुपये और ZX की 79,000 रुपये (एक्स-शोरूम) है।