मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा इस तारीख को भारत में होगी लॉन्च 

मारुति सुजुकी भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा लॉन्च करने जा रही है। यह मॉडल 2 दिसंबर, 2025 को बाजार में आएगा। कंपनी इसके जरिए पैसेंजर इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में कदम रख रही है। ई-विटारा का प्रोडक्शन पहले से चल रहा है और इसे कई देशों में भेजा भी जा रहा है। भारतीय बाजार के लिए लॉन्च तारीख हाल ही में तय की गई, जिससे इस गाड़ी को लेकर उत्साह बढ़ गया है।

डिजाइन कैसा होगा नई कार का डिजाइन? ई-विटारा सुजुकी के नए हार्टेक्ट-ई प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिसे खास तौर पर इलेक्ट्रिक कारों के लिए तैयार किया गया है। इसमें बड़े साइज के एलॉय व्हील, मैट्रिक्स LED DRL, स्कल्प्टेड फ्रंट और एयरोडायनामिक डिजाइन दिया गया है। अंदर डुअल-स्क्रीन सेटअप है जिसमें 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंच का डिजिटल क्लस्टर शामिल है। वेंटिलेटेड सीट, पावर्ड ड्राइवर सीट और एम्बिएंट लाइटिंग जैसी कई प्रीमियम सुविधाएं दी गई हैं।

बैटरी बैटरी और परफॉर्मेंस ई-विटारा में 2 बैटरी ऑप्शन (49 kWh और 61 kWh) मिलेंगे। बड़ी बैटरी एक बार फुल चार्ज पर 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देने का दावा करती है। इसमें 128 kW मोटर है जो स्मूथ और तेज ड्राइविंग देती है। कार में इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और स्नो जैसे अलग-अलग मोड हैं। इसके साथ ही वन-पैडल ड्राइविंग के लिए एडजस्टेबल रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी मिलती है जो ड्राइविंग अनुभव को और आसान बनाती है।

Advertisement