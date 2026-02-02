मारुति सुजुकी ने की अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री, निर्यात ने भी बनाया रिकॉर्ड

आंकड़े

ऐसे रहे हैं कारों के बिक्री आंकड़े

कंपनी के घरेलू कारोबार में यात्री वाहनों (PVs) का दबदबा रहा। पिछले महीने 1.74 लाख कार बेची गईं। यूटिलिटी व्हीकल (UV) पोर्टफोलियो में ब्रेजा, अर्टिगा, फ्रोंक्स, ग्रैंड विटारा, XL6, जिम्नी और इनविक्टो जैसे लोकप्रिय मॉडल ने 75,609 की बिक्री दर्ज की है, जो जनवरी, 2025 में बेची गई 65,093 की तुलना में वृद्धि दर्शाता है। ऑल्टो और S-प्रेसो जैसी छोटी कारों की बिक्री 14,268 और बलेनो, स्विफ्ट, डिजायर, वैगनआर और सेलेरियो सहित कॉम्पैक्ट कारों की कुल बिक्री 72,738 रही है।