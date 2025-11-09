रेनो ट्राइबर से लेकर हुंडई वरना में मिलता है फ्रंट पार्किंग सेंसर, कीमत सबसे कम 

जगह की कमी के कारण तंग होते जा रहे पार्किंग स्थल के कारण गाड़ियों को सुरक्षित पार्क करना मुश्किल होता जा रहा है। इस कारण किसी भी वाहन, व्यक्ति या सामान से टकराने की आशंका रहती है। इससे बचने के लिए फ्रंट पार्किंग सेंसर की सुविधा मिलती है, जो प्रीमियम मॉडल्स में मिलते थे। अब यह सुविधा किफायती गाड़ियों में भी अपनी जगह बना चुके हैं। आइये जानते हैं इस फीचर के साथ आने वाली 5 कारें कौनसी हैं।

#1 रेनो ट्राइबर की कीमत: 7.91 लाख रुपये फ्रंट पार्किंग सेंसर वाली सबसे किफायती कार रेनो ट्राइबर है। इस 3-पंक्ति वाली MPV के इमोशन वेरिएंट में ही यह सुविधा मिलती है, जिसकी कीमत 7.91 लाख से शुरू होकर 8.39 लाख रुपये तक जाती है। ट्राइबर में 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा है, जो 72hp की पावर और 96Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसमें केवल एक ही इंजन विकल्प उपलब्ध है और ट्रांसमिशन के लिए 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT का विकल्प दिया है।

#2 किआ सोनेट की कीमत: 8.41 लाख रुपये किआ मोटर्स की सोनेट में बेस वेरिएंट के बाद HTK और इससे आगे वाले वेरिएंट में खरीदारों को पार्किंग सेंसर मिलते हैं। इसकी कीमत 8.41 लाख से शुरू होकर 14.09 रुपये तक की जाती है। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन, 1.0-लीटर, टर्बो-पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर, डीजल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड iMT के साथ 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक और 6-स्पीड ऑटोमैटिक विकल्प दिए हैं। इसका पेट्रोल इंजन 18.83 किमी/लीटर का माइलेज देगा, जबकि डीजल इंजन का 22.3 किमी/लीटर तक है।

#3 टाटा नेक्सन की कीमत: 11.25 लाख रुपये टाटा मोटर्स की नेक्सन में क्रिएटिव प्लस PS ड्यूल-टोन फ्रंट पार्किंग सेंसर वाला सबसे किफायती वेरिएंट है, जिसकी कीमत 11.25 लाख रुपये है। इसका सबसे महंगा फियरलेस प्लस PS डार्क एडिशन 14.05 लाख रुपये में उपलब्ध है। टाटा नेक्सन के पेट्रोल और CNG मॉडल में 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन लगा है, जो 119hp तक की पावर देता है, जबकि 1.5-लीटर डीजल इंजन 113hp पावर जनरेट करता है। ट्रांसमिशन विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड AMT और 7-स्पीड DCT शामिल हैं।

#4 महिंद्रा XUV 3XO की कीमत: 11.66 लाख रुपये महिंद्रा XUV 3XO के केवल AX7 और AX7 लग्जरी वेरिएंट में ही फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलते हैं, जिनकी कीमत 11.66 लाख से 14.40 लाख रुपये के बीच है। इस सब-4-मीटर SUV में 1.2-लीटर, टर्बो-पेट्रोल इंजन 2 पावर ट्यूनिंग विकल्पों- 110hp और 129hp में उपलब्ध है। इसमें 115hp वाला 1.5-लीटर टर्बो-डीजल इंजन भी उपलब्ध है। ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड AMT और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स उपलब्ध हैं। यह 17.96-21.2 किमी/लीटर के बीच माइलेज देने में सक्षम है।