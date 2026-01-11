मारुति सुजुकी नेक्सा कारों पर मिलेगी 1.3 लाख रुपये तक की छूट, जानिए मॉडलवार ऑफर 

मारुति सुजुकी नेक्सा कारों पर 1 लाख रुपये से ज्यादा तक की छूट मिल रही है

क्या है खबर?

मारुति सुजुकी अपने प्रीमियम नेक्सा शोरूम मॉडल्स पर इस महीने छूट की पेशकश कर रही है। जनवरी में इग्निस, बलेनो, सियाज, फ्रोंक्स, ग्रैंड विटारा, XL6, जिम्नी और इनविक्टो सहित पूरी रेंज पर छूट और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन लाभों में उपभोक्ता ऑफर, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस और कॉर्पोरेट छूट शामिल हैं। लाभ वेरिएंट, ईंधन और इंजन प्रकार के अनुसार अलग-अलग हैं। सबसे अधिक बचत हाइब्रिड और IMT वेरिएंट पर उपलब्ध है। आइये जानते हैं मॉडलवार छूट कितनी है।