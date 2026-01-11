मारुति सुजुकी नेक्सा कारों पर मिलेगी 1.3 लाख रुपये तक की छूट, जानिए मॉडलवार ऑफर
मारुति सुजुकी अपने प्रीमियम नेक्सा शोरूम मॉडल्स पर इस महीने छूट की पेशकश कर रही है। जनवरी में इग्निस, बलेनो, सियाज, फ्रोंक्स, ग्रैंड विटारा, XL6, जिम्नी और इनविक्टो सहित पूरी रेंज पर छूट और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन लाभों में उपभोक्ता ऑफर, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस और कॉर्पोरेट छूट शामिल हैं। लाभ वेरिएंट, ईंधन और इंजन प्रकार के अनुसार अलग-अलग हैं। सबसे अधिक बचत हाइब्रिड और IMT वेरिएंट पर उपलब्ध है। आइये जानते हैं मॉडलवार छूट कितनी है।
सर्वाधिक छूट
मारुति सुजुकी इनविक्टो के सभी वेरिएंट पर 1.3 लाख रुपये तक की छूट उपलब्ध है। इसकी कीमत 24.97-28.61 लाख रुपये के बीच है। इस महीने मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा पर सबसे ज्यादा छूट इसके हाइब्रिड वेरिएंट पर 1.25 लाख रुपये तक मिल रही है। माइल्ड-हाइब्रिड डेल्टा, जेटा और अल्फा वेरिएंट पर 80,000 रुपये तक की छूट उपलब्ध है, जबकि CNG वेरिएंट पर 45,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। इसकी शुरुआती कीमत 10.76 लाख रुपये है।
मध्यम छूट
जनवरी मारुति बलेनो को 45,000 रुपये तक की छूट के साथ घर ला सकते हैं। सबसे ज्यादा छूट AMT वेरिएंट पर है, जबकि CNG और पेट्रोल-मैनुअल वेरिएंट पर 40,000 रुपये तक की छूट है। मारुति बलेनो की कीमत 5.99-9.10 लाख रुपये के बीच है। इग्निस पर भी छूट इतनी ही मिलती है और इसकी कीमत 5.35 लाख से 7.42 लाख रुपये के बीच है। सियाज पर 40,000 रुपये तक की छूट है और कीमत 9.09-11.89 लाख रुपये के बीच है।
कम छूट
मारुति XL6 के पेट्रोल और CNG वेरिएंट पर 35,000 रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं। इसकी कीमत 11.52-14.32 लाख रुपये के बीच है। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स के टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट पर 30,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं, जबकि नॉन-टर्बो पेट्रोल मैनुअल और ऑटोमैटिक, CNG वेरिएंट पर 20,000 रुपये की छूट उपलब्ध है। इसकी कीमत 6.85-11.84 लाख रुपये के बीच है। जिम्नी पर 25,000 रुपये का फायदा होगा और कीमत 12.31-14.29 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) के बीच है।