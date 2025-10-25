मारुति सुजुकी जिम्नी ने निर्यात में बनाया कीर्तिमान, 2 सालों में कितना हुआ?
क्या है खबर?
मारुति सुजुकी की ऑफ-रोड SUV जिम्नी 5-डोर घरेलू बाजार में भले ही कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके बिल्कुल विपरीत प्रदर्शन रहा है। मारुति जिम्नी ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए निर्यात में 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। दूसरी तरफ 7 जुलाई, 2023 को लॉन्च होने के बाद से भारतीय बाजार में इसकी कुल बिक्री केवल 27,812 तक ही पहुंच पाई है, जो कुल निर्यात का 28 प्रतिशत है।
तुलना
भारत और विदेशों में ऐसी रही बिक्री
भारत में निर्मित जिम्नी 5-डोर को 2023 में निर्यात शुरू होने के बाद से 100 से ज्यादा देशों में ग्राहक मिल गए। यह कॉम्पैक्ट ऑफ-रोडर जापान, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और चिली जैसे अपने शीर्ष 5 बाजारों में भेजी जाती है। जापान में जनवरी, 2025 में लॉन्च के कुछ दिन बाद इसे 50,000 से ज्यादा बुकिंग मिल गई। दूसरी तरफ भारत में इसकी बिक्री घट रही है। सितंबर में इसे 296 ग्राहक मिले, जो अगस्त के 603 से कम है।
कमी
भारत में कम बिक्री की वजह
मारुति जिम्नी को भारतीय बाजार में अधिक सफलता नहीं मिलने के पीछे की वजह इसका कम माइलेज भी बताया जा रहा है। परीक्षण में इसके मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्प का माइलेज 12.8 किमी/लीटर और ऑटोमैटिक के लिए 11.8 किमी/लीटर है। इसके अलावा भारतीय ग्राहकों को इसका डिजाइन भी लुभाने में नाकाम रहा है। भारतीय बाजार में इस कीमत 12.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह महिंद्रा थार रॉक्स और फोर्स गुरखा से मुकाबला करती है।