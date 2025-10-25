मारुति सुजुकी जिम्नी ने निर्यात में बनाया कीर्तिमान, 2 सालों में कितना हुआ? 

तुलना

भारत और विदेशों में ऐसी रही बिक्री

भारत में निर्मित जिम्नी 5-डोर को 2023 में निर्यात शुरू होने के बाद से 100 से ज्यादा देशों में ग्राहक मिल गए। यह कॉम्पैक्ट ऑफ-रोडर जापान, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और चिली जैसे अपने शीर्ष 5 बाजारों में भेजी जाती है। जापान में जनवरी, 2025 में लॉन्च के कुछ दिन बाद इसे 50,000 से ज्यादा बुकिंग मिल गई। दूसरी तरफ भारत में इसकी बिक्री घट रही है। सितंबर में इसे 296 ग्राहक मिले, जो अगस्त के 603 से कम है।