धनतेरस पर इस बार कारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है (तस्वीर: मारुति सुजुकी)

धनतेरस पर बिकीं करीब 1 लाख कारें, जानिए किस कारण से हुआ इजाफा

क्या है खबर?

धनतेरस के अवसर पर इस बार ऑटोमोबाइल बाजार खरीदारों से गुलजार हो गया। GST दरों में किए गए बदलावों ने बिक्री को पंख लगा दिए। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) ने करीब 1 लाख कारों की बिक्री का अनुमान लगाया है, जिनकी कीमत करीब 8,000 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है। सभी श्रेणियों में सालाना करीब 20-25 फीसदी की वृद्धि रही है। सभी कार निर्माताओं में से मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा गाड़ियों की बिक्री हासिल की है।