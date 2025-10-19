धनतेरस पर बिकीं करीब 1 लाख कारें, जानिए किस कारण से हुआ इजाफा
क्या है खबर?
धनतेरस के अवसर पर इस बार ऑटोमोबाइल बाजार खरीदारों से गुलजार हो गया। GST दरों में किए गए बदलावों ने बिक्री को पंख लगा दिए। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) ने करीब 1 लाख कारों की बिक्री का अनुमान लगाया है, जिनकी कीमत करीब 8,000 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है। सभी श्रेणियों में सालाना करीब 20-25 फीसदी की वृद्धि रही है। सभी कार निर्माताओं में से मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा गाड़ियों की बिक्री हासिल की है।
मारुति सुजुकी
ऐसी रही मारुति सुजुकी की बिक्री
मारुति सुजुकी ने शनिवार को 38,500 कारों की डिलीवरी की है और यह आंकड़ा रविवार रात तक 41,000 तक पहुंच जाएगा। कंपनी को सोमवार को 10,000 गाड़ियों की डिलीवरी होने की उम्मीद है, जिससे कुल बिक्री लगभग 51,000 तक पहुंच जाएगी। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में लगभग 10,000 ज्यादा होगा। उसने सप्ताहांत में भी अपनी उत्पादन लाइनें सक्रिय कर रखी हैं और शोरूम देर रात तक खुले रखने का निर्णय किया है।
बिक्री
हुंडई और टाटा को क्या है उम्मीद?
हुंडई मोटर कंपनी को धनतेरस के दौरान लगभग 14,000 डिलीवरी पूरी करने की उम्मीद है, जो पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा टाटा मोटर्स को भी इस दौरान अच्छी प्रतिक्रिया के चलते धनतेरस-दिवाली के दौरान 25,000 से ज्यादा गाड़ियों की डिलीवरी होने की उम्मीद है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी अमित कामत ने कहा, "इस साल क्षेत्रीय मुहूर्तों के अनुसार डिलीवरी 2 से 3 दिनों में हो रही है।"