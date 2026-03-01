मारुति सुजुकी ने पिछले महीने घरेलू बाजार में बेची 1.6 लाख गाड़ियां, जानिए कैसा रहा निर्यात

सेगमेंट

सेगमेंट के हिसाब से कैसी रही बिक्री?

मारुति ऑल्टो और S-प्रेसो जैसी मिनी कारों की बिक्री 10,238 रही, जो पिछले साल इसी महीने की बिक्री (10,226) के लगभग समान है। मारुति बलेनो, सेलेरियो, डिजायर, इग्निस, स्विफ्ट, वैगनआर जैसे कॉम्पैक्ट सेगमेंट की बिक्री 66,386 रही, जो पिछले वर्ष की 72,942 से कम है। मिनी और कॉम्पैक्ट कारों की संयुक्त बिक्री 76,624 रही है। इसके अलावा ब्रेजा, अर्टिगा, फ्रोंक्स, ग्रैंड विटारा, इनविक्टो, जिम्नी, विक्टोरिस और XL6 जैसे यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट की बिक्री 65,033 से बढ़कर 72,756 हो गई है।