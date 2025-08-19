मारुति सुजुकी फ्रोंक्स ने 28 महीने में 5 लाख का उत्पादन हासिल किया है (तस्वीर: एक्स/@MotorArenaIndia)

मारुति सुजुकी ने फ्रोंक्स के उत्पादन का बनाया कीर्तिमान, जानिए अब तक कितना हुआ

क्या है खबर?

मारुति सुजुकी ने फ्रोंक्स के उत्पादन में नया मील का पत्थर स्थापित किया है। इस सबकॉम्पैक्ट SUV का उत्पादन 28 महीनों में 5 लाख के पार पहुंच गया है। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स को मार्च, 2023 में लॉन्च किया गया था और यह शुरुआत से ही कंपनी के लिए तेजी से बिकने वाली कार रही। इसे भारत के साथ विदेशों में भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और हाल ही में इसके निर्यात ने एक लाख का आंकड़ा पार कर लिया।