मारुति सुजुकी ने फ्रोंक्स के उत्पादन का बनाया कीर्तिमान, जानिए अब तक कितना हुआ
क्या है खबर?
मारुति सुजुकी ने फ्रोंक्स के उत्पादन में नया मील का पत्थर स्थापित किया है। इस सबकॉम्पैक्ट SUV का उत्पादन 28 महीनों में 5 लाख के पार पहुंच गया है। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स को मार्च, 2023 में लॉन्च किया गया था और यह शुरुआत से ही कंपनी के लिए तेजी से बिकने वाली कार रही। इसे भारत के साथ विदेशों में भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और हाल ही में इसके निर्यात ने एक लाख का आंकड़ा पार कर लिया।
बिक्री
ऐसे रहे हैं बिक्री के आंकड़े
मारुति फ्रोंक्स ने दिसंबर, 2023 में लॉन्च के मात्र 10 महीनों में सबसे तेज 1 लाख की बिक्री का आंकड़ा हासिल किया। इसके बाद जून, 2024 में 2 लाख की बिक्री हासिल की। इसी साल नवंबर में यह आंकड़ा 3 लाख तक पहुंच गया। मारुति ने इस साल फरवरी में 4 लाख ग्राहकों तक पहुंचने में सफलता हासिल की। इस गाड़ी ने फरवरी, 2025 में 21,400 के साथ उच्चतम मासिक बिक्री दर्ज की है।
निर्यात
निर्यात में भी रहा है दमदार प्रदर्शन
भारत में निर्मित हर 5 में से एक फ्रोंक्स निर्यात की जाती है। इसको जापान को निर्यात की जाने वाली पहली मेड इन इंडिया मारुति सुजुकी SUV होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। तब से इसने लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और अफ्रीका जैसे वैश्विक बाजारों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। यह बोल्ड स्टाइलिंग और तकनीक से भरपूर केबिन के लिए जाना जाती है। इसमें हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर और 9-इंच HD स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स हैं।