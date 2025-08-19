BMW 3-सीरीज का नए एडिशन लॉन्च, केवल 50 गाड़ियां होंगी बिक्री के लिए उपलब्ध

BMW ने 3-सीरीज के वैश्विक स्तर पर 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 3-सीरीज के लॉन्ग व्हीलबेस और स्पोर्टी M340i के नए स्पेशल एडिशन लॉन्च किए हैं। इन्हें '50 याहरे एडिशन' नाम दिया है, इसमें याहरे जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ साल होता है। इन स्पेशल एडिशन के एक्सटीरियर और इंटीरियर में बदलाव किए गए हैं। इन मॉडल्स की केवल 50 गाड़ियां बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। इन्हें लग्जरी कार निर्माता ऑनलाइन शॉप के माध्यम से बेचा जाएगा।

बदलाव दोनों गाड़ियों में क्या किया है बदलाव? दोनों स्पेशल एडिशन मॉडल्स के B-पिलर पर लेजर-एनग्रेव्ड बैज हैं, जो उनकी सीमित संख्या को दर्शाते हैं। इसके साथ ही 330Li एडिशन में कार्बन फाइबर इंटीरियर ट्रिम के साथ M हाई-ग्लॉस शैडोलाइन एलिमेंट्स और 3D ऑग्मेंटेड व्यू नेविगेशन वाला हेड-अप डिस्प्ले है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीटें और iDrive ऑपरेटिंग सिस्टम 8.5 पर चलने वाला वाइडस्क्रीन कर्व्ड डिस्प्ले शामिल है। दूसरी तरफ M340i में परफॉर्मेंस डोर पिन, हबकैप और काले M बैज वाले फेंडर के साथ स्पेशल बैज हैं।

फीचर इन सुविधाओं से लैस है यह मॉडल दोनों एडिशन एक्सक्लूसिव कलर स्कीम और वर्नास्का लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ उपलब्ध हैं। M340i के परफॉर्मेंस अपग्रेड में BMW का एक्सड्राइव ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम, M स्पोर्ट डिफरेंशियल, एडाप्टिव सस्पेंशन और परफॉर्मेंस ब्रेक शामिल हैं। यह लग्जरी सेडान 14.9-इंच कर्व्ड टचस्क्रीन, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एडवांस्ड कनेक्टिविटी विकल्पों से लैस है। एडिशन खरीदने वालों को BMW 3.0 CSL का 1:18 स्केल मॉडल भी मिलेगा, जिसमें कस्टम की-फॉब, कार्बन फाइबर ट्रिम्स और लाल ब्रेक कैलिपर्स, जेट ब्लैक 19-इंच अलॉय व्हील शामिल हैं।