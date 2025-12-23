मारुति फ्रोंक्स को ANCAP में 1-स्टार रेटिंग मिली है (तस्वीर: एक्स/@theyawninchihua)

मारुति फ्रोंक्स को ANCAP में मिली 1-स्टार रेटिंग, जानिए कैसा रहा प्रदर्शन

क्या है खबर?

मारुति सुजुकी की भारत निर्मित फ्रोंक्स ने ऑस्ट्रेलेशियन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (ANCAP) क्रैश टेस्ट में निराशाजक प्रदर्शन करते हुए 1-स्टार रेटिंग हासिल की है। यह रेटिंग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाजारों में बिकने वाले कार माॅडल पर लागू होती है। इसके विपरीत जापान NCAP और ASEAN NCAP की ओर से परीक्षण किए गए कार मॉडल को क्रमशः 4 और 5 स्टार रेटिंग मिली थी। हाल ही में मारुति सियाज ने ग्लोबल NCAP में 1-स्टार रेटिंग हासिल की थी।