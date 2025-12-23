मारुति फ्रोंक्स को ANCAP में मिली 1-स्टार रेटिंग, जानिए कैसा रहा प्रदर्शन
क्या है खबर?
मारुति सुजुकी की भारत निर्मित फ्रोंक्स ने ऑस्ट्रेलेशियन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (ANCAP) क्रैश टेस्ट में निराशाजक प्रदर्शन करते हुए 1-स्टार रेटिंग हासिल की है। यह रेटिंग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाजारों में बिकने वाले कार माॅडल पर लागू होती है। इसके विपरीत जापान NCAP और ASEAN NCAP की ओर से परीक्षण किए गए कार मॉडल को क्रमशः 4 और 5 स्टार रेटिंग मिली थी। हाल ही में मारुति सियाज ने ग्लोबल NCAP में 1-स्टार रेटिंग हासिल की थी।
प्रदर्शन
अलग-अलग टेस्ट में ऐसा रहा प्रदर्शन
फ्रोंक्स में वयस्क यात्री सुरक्षा को 48 प्रतिशत, बाल यात्री सुरक्षा को 40 प्रतिशत, सड़क यूजर सुरक्षा को 65 प्रतिशत और सेफ्टी असिस्ट को 55 प्रतिशत अंक मिले। परीक्षण के दौरान एक गंभीर खराबी ने इसकी सुरक्षा रेटिंग को काफी कम कर दिया। सबसे बड़ी समस्या पूर्ण चौड़ाई वाले फ्रंटल क्रैश आकलन के दौरान सामने आई। पिछले सीट बेल्ट रिट्रैक्टर में खराबी के कारण बेल्ट खुल गई, जिससे रियर क्रैश टेस्ट डमी सामने वाली सीट से टकरा गई।
फीचर
क्या है इसके सेफ्टी फीचर?
मारुति सुजुकी फ्रोंक्स में कई तरह की ड्राइवर असिस्टेंस सुविधाएं दी गई हैं, जिनमें ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, इमरजेंसी लेन कीपिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और स्पीड असिस्टेंस सिस्टम शामिल हैं। AEB ने कार-टू-कार और जंक्शन स्थितियों में अच्छा प्रदर्शन किया और टक्करों के प्रभाव को प्रभावी ढंग से रोका या कम किया। इसमें हेड-ऑन AEB की सुविधा और डायरेक्ट ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम भी नहीं है। सभी सीटों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर उपलब्ध हैं।