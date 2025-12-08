महिंद्रा XUV700 फेसलिफ्ट अगले साल 5 जनवरी को होगी लॉन्च, पहला टीजर जारी
क्या है खबर?
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आखिरकार आगामी XUV700 फेसलिफ्ट का पहला आधिकारिक टीजर जारी कर दिया है। फेसलिफ्टेड SUV का नाम XUV7XO होगा और यह 5 जनवरी, 2026 को लॉन्च होगी। टीजर में आगामी महिंद्रा XUV7XO के डिजाइन की झलक दिखाई गई है, जिसमें कई फीचर हाल ही में लॉन्च हुई XEV 9S से मिलते-जुलते हैं। 2021 में लॉन्च होने के बाद से महिंद्रा XUV700 भारत की सबसे लोकप्रिय प्रीमियम SUV में से एक के लिए एक बड़ा अपडेट है।
डिजाइन
डिजाइन में किए हैं ये बदलाव
टीजर में XUV7XO की हेडलाइट, फ्रंट ग्रिल और रियर LED टेल लाइट की झलक दिखाई है, जिसमें 7-आकार के DRL हैं, जो हेडलाइट क्लस्टर को ट्रेपेजॉइडल LED लाइट यूनिट्स से फ्रेम करते हैं। ग्रिल में महिंद्रा के आइकॉनिक स्लेटेड डिजाइन का एक नया वर्जन है, जबकि पीछे की तरफ एक उल्टे L-आकार की लाइटिंग सिग्नेचर है, जो एक हॉरिजॉन्टल लाइट बार से जुड़ी है। इसके अलावा लेटेस्ट कार में नई कलर स्कीम, नए डिजाइन के अलॉय व्हील और बंपर होगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें XUV7XO का टीजर
Hello XUV 7XO: The new trendsetter is ready to build on the XUV700 legacy. World Premiere on 5th January, 2026.— Mahindra XUV 7XO (@Mahindra_XUV7X0) December 8, 2025
Watch this space for more updates. pic.twitter.com/7QLtiR2B2F
इंटीरियर
इंटीरियर में मिल सकते हैं ये फीचर
पिछली तस्वीरों से पता चलता है कि केबिन में नए चमकदार लोगो के साथ टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जिसे प्रीमियम ड्यूल-टोन ब्राउन-एंड-ब्लैक रैप में फिनिश किया है। यह ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप के साथ 6 और 7-सीटर लेआउट विकल्पों में उपलब्ध होने की संभावना है। इसमें मौजूदा 2.2-लीटर एमहॉक डीजल और 2.0-लीटर एमस्टालिन पेट्रोल इंजन जारी रह सकते हैं। इसकी कीमत XUV 700 से अधिक रह सकती है, जो वर्तमान में 13.66-25.14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।