महिंद्रा XUV700 फेसलिफ्ट अगले साल 5 जनवरी को दस्तक देगी (तस्वीर: महिंद्रा)

महिंद्रा XUV700 फेसलिफ्ट अगले साल 5 जनवरी को होगी लॉन्च, पहला टीजर जारी

क्या है खबर?

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आखिरकार आगामी XUV700 फेसलिफ्ट का पहला आधिकारिक टीजर जारी कर दिया है। फेसलिफ्टेड SUV का नाम XUV7XO होगा और यह 5 जनवरी, 2026 को लॉन्च होगी। टीजर में आगामी महिंद्रा XUV7XO के डिजाइन की झलक दिखाई गई है, जिसमें कई फीचर हाल ही में लॉन्च हुई XEV 9S से मिलते-जुलते हैं। 2021 में लॉन्च होने के बाद से महिंद्रा XUV700 भारत की सबसे लोकप्रिय प्रीमियम SUV में से एक के लिए एक बड़ा अपडेट है।