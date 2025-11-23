महिंद्रा XUV 3XO को पहली बार XUV300 नाम से 2019 में लॉन्च किया गया था (तस्वीर: महिंद्रा एंड महिंद्रा)

महिंद्रा XUV 3XO की बिक्री 4 लाख के पार, जानिए क्या है इसकी खासियत

क्या है खबर?

महिंद्रा एंड महिंद्रा की XUV300 ने घरेलू बाजार में 4 लाख बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। इसे अप्रैल, 2024 में XUV 3XO के रूप में एक नए अवतार में पेश किया गया था। महिंद्रा XUV 3XO को पिछले महीने 12,237 के साथ सर्वाधिक मासिक बिक्री मिली थी। इस SUV ने पिछले वित्त वर्ष 2025 में सर्वाधिक 1 लाख से ज्यादा का बिक्री आंकड़ा हासिल किया था, जबकि वित्त वर्ष 2026 के पहले 7 महीनों में 56,637 रही है।