महिंद्रा XUV 3XO की बिक्री 4 लाख के पार, जानिए क्या है इसकी खासियत
क्या है खबर?
महिंद्रा एंड महिंद्रा की XUV300 ने घरेलू बाजार में 4 लाख बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। इसे अप्रैल, 2024 में XUV 3XO के रूप में एक नए अवतार में पेश किया गया था। महिंद्रा XUV 3XO को पिछले महीने 12,237 के साथ सर्वाधिक मासिक बिक्री मिली थी। इस SUV ने पिछले वित्त वर्ष 2025 में सर्वाधिक 1 लाख से ज्यादा का बिक्री आंकड़ा हासिल किया था, जबकि वित्त वर्ष 2026 के पहले 7 महीनों में 56,637 रही है।
XUV 3XO
XUV 3XO का बिक्री में कितना रहा योगदान?
2019 में लॉन्च हुई महिंद्रा XUV300 की बिक्री में नए मॉडल 3XO ने मदद की है। लॉन्च के बाद से अक्टूबर, 2025 के अंत तक 3XO की कुल 1.57 लाख की बिक्री हासिल की थी, जो कुल बिक्री में 39 फीसदी हिस्सा है। यह महिंद्रा का सबसे किफायती मॉडल है और इस साल अगस्त में डॉल्बी एटमॉस से लैस पहली 12 लाख रुपये से कम कीमत वाली SUV बन गई। इसके अलावा यह सनरूफ से लैस किफायती मॉडल है।
कीमत
इतनी है इस गाड़ी की कीमत
महिंद्रा XUV 3XO को 29 वेरिएंट और 9 ट्रिम- MX1, MX2, MX2 प्रो, MX3, MX3 प्रो, AX5, AX5 लग्जरी, AX7 और AX7 लग्जरी में पेश किया है। ये वेरिएंट 1.2-लीटर TCMPFi टर्बो-पेट्रोल, 1.2-लीटर TGDi टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध हैं, जिसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन में उपलब्ध हैं। इसका माइलेज 17.96-21.2 किमी/लीटर के बीच है और शुरुआती कीमत 7.28 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किआ सेल्टोस से मुकाबला करती है।