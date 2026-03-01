महिंद्रा XEV 9e सिनेलक्स एडिशन को नए रंग विकल्पों में पेश किया है

महिंद्रा XEV 9e सिनेलक्स एडिशन भारत में लॉन्च, जानिए क्या है इसमें अलग

क्या है खबर?

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी XEV 9e फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक ओरिजिन SUV का विशेष और आकर्षक सिनेलक्स एडिशन लॉन्च किया है। यह अब तक का सबसे महंगा वेरिएंट है। इस स्पेशल एडिशन का उद्देश्य विशिष्ट स्टाइलिंग और बेहतर केबिन अनुभव के साथ XEV 9e की विलासिता को और भी बढ़ाना है। यह 2 विशेष एक्सटीरियर रंगों- सैटिन ब्लैक और सैटिन व्हाइट में उपलब्ध है, जिन्हें नए चेस्टनट ब्राउन और नॉक्टर्न ब्लैक स्मूथ-ग्रेन लेदरेट इंटीरियर के साथ पेश किया गया है।