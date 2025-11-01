महिंद्रा से लेकर स्कोडा तक ने दर्ज की सर्वाधिक मासिक बिक्री, जानिए क्या रहा कारण 

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि यात्री वाहनों की बिक्री 31 प्रतिशत बढ़कर 71,624 हो गई, जबकि पिछले साल यह 54,504 रही थी, जो किसी एक महीने में उसकी SUV की अब तक की सबसे अधिक बिक्री है। कमर्शियल वाहनों की बिक्री भी 14 प्रतिशत बढ़कर 31,741 हो गई, जबकि निर्यात 41 प्रतिशत बढ़कर 1,589 हो गया। अच्छे मानसून और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साहजनक माहौल के कारण कुल ट्रैक्टर बिक्री 13 प्रतिशत बढ़कर 73,660 हो गई।

रिकॉर्ड

टोयोटा-स्कोडा ने भी बनाया रिकॉर्ड

टोयोटा की बिक्री में भी त्योहारों के दौरान जबरदस्त उछाल आया और कुल बिक्री (घरेलू और निर्यात) सालाना 39 प्रतिशत बढ़कर 42,892 हो गई, जो एक साल पहले 30,845 थी। कंपनी ने इस महीने 2,635 गाड़ियों का निर्यात किया। इसके अलावा स्कोडा ने अक्टूबर में 8,252 गाड़ियां बेचकर अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री दर्ज की है। उसने जनवरी से अक्टूबर बीच 61,607 गाड़ियां बेचीं, जो 2022 में पूरी साल में बिकीं 53,721 कारों से अधिक है।