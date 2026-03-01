महिंद्रा ने पिछले महीने बिक्री में बढ़त हासिल की है

महिंद्रा की SUV बिक्री में हुआ 19 फीसदी का इजाफा, जानिए कैसे रहे आंकड़े

क्या है खबर?

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने रविवार को फरवरी के मासिक बिक्री आंकड़े जारी कर दिए हैं। सेल्स रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान सभी तरह के वाहनों की कुल बिक्री 18 फीसदी की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 97,177 रही है। कंपनी ने कहा कि घरेलू बाजार में यूटिलिटी वाहनों की बिक्री पिछले महीने 19 फीसदी बढ़कर 60,018 हो गई, जबकि फरवरी, 2025 में यह 50,420 थी। मासिक आधार पर बिक्री जनवरी की 63,510 की तुलना में 5.5 फीसदी कम रही।