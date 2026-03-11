महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन दूसरा बैच 7 मिनट में बिका, जानिए कब होगी डिलीवरी

महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन के दूसरे बैच की डिलीवरी अगले महीने से शुरू होगी

क्या है खबर?

महिंद्रा एंड महिंद्रा के BE 6 बैटमैन एडिशन ने भारतीय बाजार में धूम मचा दी है। बुकिंग खुलने के कुछ मिनटों में ही इसका दूसरा बैच पूरा बिक गया। कंपनी के अनुसार, बुकिंग खुलने के 7 मिनट के भीतर सभी 999 गाड़ियाें बुक हो गईं और डिलीवरी 10 अप्रैल से शुरू होगी। तेजी बिक्री से स्पेशल इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती मांग का पता चलता है। पिछले साल महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन की 300 गाड़ियां उपलब्ध थीं।